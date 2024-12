Erste Talkshow seit zehn Jahren: Angelina Jolie kommt barfuß zu Jimmy Fallon

1 Angelina Jolie war lange nicht mehr in einer Talkshow - hatte sie deswegen ihre Schuhe vergessen? Foto: imago/ABACAPRESS / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Seit zehn Jahren hat sich Angelina Jolie laut eigener Aussage nicht mehr in eine Talkshow gesetzt. Mit ihrem Auftritt bei Jimmy Fallon zog sie dafür nun alle Blicke auf sich - die Schauspielerin erschien barfuß im Studio.











Angelina Jolie (49) hat bei ihrem ersten Talkshow-Auftritt seit einer Dekade mit einem Detail überrascht: Sie trug keine Schuhe. Die Schauspielerin promotete am Donnerstag in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) ihren neuen Film "Maria". Dafür betrat sie die Bühne in einem eleganten, schwarzen Kleid, mit offenen Haaren - und nackten Füßen.