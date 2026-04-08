Bei "Promi Taste" bringen zwölf Stars ihre Gerichte auf einen kleinen Löffel - mit unterschiedlichen Vorkenntnissen. Jenny Elvers etwa kocht von klein auf und stand sogar schon für Angela Merkel am Herd. Jan Hofer hingegen entdeckte die Küche erst so richtig während der Corona-Pandemie.

Zwölf prominente Hobbyköche treten in der neuen VIP-Version von "The Taste" gegeneinander an (ab 8. April, mittwochs, 20:15 Uhr, Sat.1 und Joyn). Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) und "Tagesschau"-Legende Jan Hofer (76) wollen sich bei "Promi Taste" kulinarisch beweisen. Wie haben sie sich auf die Sendung vorbereitet und was ist ihnen in der Küche besonders wichtig?

Jenny Elvers kochte für Angela Merkel mehrgängiges Menü Jenny Elvers, die sich auch schon bei "Das perfekte Promi-Dinner" und "Das große Promibacken" an den Herd stellte, bezeichnet "The Taste" als die "anspruchsvollste Kochshow im deutschen Fernsehen". Wie sie in einem Interview mit dem Privatsender angab, verfolge sie die Sendung "mit Begeisterung". Die 53-Jährige kündigte an, dass die Zuschauer auch in der Promi-Variante "Spannung und Mitfiebern" erwartet: "Wir kochen alle sehr unterschiedlich und zeigen, dass Prominente richtig gut kochen können - das überrascht sicher viele."

Sie selbst lernte das Kochen im Mehrgenerationenhaus von Großmutter und Mutter. "Schon früh hat mich der gesamte Kochprozess fasziniert. Wir hatten einen großen Garten, in dem wir Obst und Gemüse angebaut haben. So habe ich von klein auf gelernt, wie man frische Zutaten verarbeitet."

Die Begeisterung hat sie auch an ihren Sohn Paul Jolig (25) weitergegeben. Dieser koche "mindestens genauso gut wie ich - er ist sogar deutlich experimentierfreudiger. Für ihn koche ich deshalb gerne Schmorgerichte, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen". Sie selbst setzt allerdings auf vegetarische Ernährung, die ihrer Meinung nach oft unterschätzt wird. "Sie ist keine Beilagenküche, sondern eine vollwertige Ernährungsweise - vorausgesetzt, man traut sich an die Vielfalt von Gemüse und Obst heran." Eines ihrer Lieblingsgerichte sei Spitzkohl, den sie "unglaublich wandelbar" findet.

Sogar für Altkanzlerin Angela Merkel hat Elvers schon gekocht. "Die Einladung entstand über einen ehemaligen Mitarbeiter meines Ex-Mannes. Wir haben regelmäßig Menschen aus Kunst, Kultur und Politik zu uns eingeladen, von denen wir dachten, dass sie sich etwas zu sagen haben." Sie habe für den besonderen Gast ein mehrgängiges Menü aufgetischt: getrüffelte Selleriesuppe, ein Champagner-Risotto, Zander mit verschiedenen Gemüsen und Kartoffelpüree sowie geschmorte Ochsenbäckchen.

Jan Hofer übte sich extra noch in Grundtechniken

Der langjährige Nachrichtensprecher Jan Hofer verrät zu seiner Teilnahme: "Ich dachte, ich koche ganz ordentlich - zumindest ohne Profimaßstäbe. Ich wollte einfach herausfinden, wie weit das reicht." Vorab habe er Techniken ausprobiert, "die zum Grundhandwerk gehören, die man als Hobbykoch aber nicht unbedingt beherrscht". Die Sendung bildet die besondere Herausforderung, die Gerichte auf einem kleinen Löffel zu servieren. Dieser stecke "voller komplexer Eigenheiten", findet Hofer. "Die muss man erstmal verstehen, um ihn perfekt einsetzen zu können. Man lernt schnell, wie sensibel unsere Geschmacksnerven sind. Ein überladener Löffel oder eine falsche Reihenfolge kann großartig aussehen - und trotzdem geschmacklich eine Enttäuschung sein."

Er lernte während der Corona-Pandemie richtig kochen, als die Restaurants geschlossen waren. "Da meine Frau nicht so gerne kocht, musste ich selbst ran. Die Erfindung des Thermomix hat mir bei dieser Entscheidung sehr geholfen." Mit seiner Familie lebt er auf Mallorca, die spanische Küche sagt ihm jedoch nicht so zu. Denn sie sei "eher einfach und nicht etwas, das man ständig essen könnte". Stattdessen kommen internationale Gerichte auf den Tisch. Wie Jan Hofer verrät, habe er alle nötigen Küchenutensilien und "könnte auf Anhieb alles kochen, was gefordert ist". Dabei passt er Rezepte gerne seinem Geschmack an. "Das Schöne am Kochen ist ja, dass man seine persönliche Note einbringen kann."

Weitere zehn Promis kochen mit

"The Taste" läuft seit 2013. Im Jahr 2017 gab es bereits zwei Promi-Specials, damals allerdings noch unter dem Namen "The Taste - Promis am Löffel". Die erste Staffel "Promi Taste" umfasst nun sieben Folgen und wird von Angelina Kirsch (37) moderiert. Neben Jenny Elvers und Jan Hofer sind noch dabei: Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Realitystar Melody Haase, "Let's Dance"-Profi Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, "Tatort"-Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel sowie Schauspieler Jochen Schropp.

Über die Gerichte der Promis urteilen die vier renommierten Köche Tim Raue, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner. Bewertet werden Kriterien wie Geschmack, Textur, Süße und Säure. Im Verlauf der Staffel wählen die Coaches ihre Favoriten in eigene Teams. Neben dem Siegerpokal gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.