Bei "Promi Taste" bringen zwölf Stars ihre Gerichte auf einen kleinen Löffel - mit unterschiedlichen Vorkenntnissen. Jenny Elvers etwa kocht von klein auf und stand sogar schon für Angela Merkel am Herd. Jan Hofer hingegen entdeckte die Küche erst so richtig während der Corona-Pandemie.
Zwölf prominente Hobbyköche treten in der neuen VIP-Version von "The Taste" gegeneinander an (ab 8. April, mittwochs, 20:15 Uhr, Sat.1 und Joyn). Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) und "Tagesschau"-Legende Jan Hofer (76) wollen sich bei "Promi Taste" kulinarisch beweisen. Wie haben sie sich auf die Sendung vorbereitet und was ist ihnen in der Küche besonders wichtig?