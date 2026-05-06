Noch vor dem Start setzt HBO ein klares Vertrauenszeichen: Die "Harry Potter"-Serie erhält frühzeitig grünes Licht für eine zweite Staffel. An Weihnachten feiert die Show Premiere. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel sollen im Herbst beginnen.
Noch vor dem Start hat die "Harry Potter"-Serie grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die erste Staffel soll pünktlich zu Weihnachten auf HBO Max starten, im Herbst ist dann der Drehstart zur zweiten Staffel anvisiert, die auf dem zweiten Band der Buchreihe, "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", basiert. Die Produzenten planen, alle sieben Bücher von J.K. Rowling (60) innerhalb von zehn Jahren zu verfilmen.