Noch vor dem Start setzt HBO ein klares Vertrauenszeichen: Die "Harry Potter"-Serie erhält frühzeitig grünes Licht für eine zweite Staffel. An Weihnachten feiert die Show Premiere. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel sollen im Herbst beginnen.

Noch vor dem Start hat die "Harry Potter"-Serie grünes Licht für eine zweite Staffel erhalten, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die erste Staffel soll pünktlich zu Weihnachten auf HBO Max starten, im Herbst ist dann der Drehstart zur zweiten Staffel anvisiert, die auf dem zweiten Band der Buchreihe, "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", basiert. Die Produzenten planen, alle sieben Bücher von J.K. Rowling (60) innerhalb von zehn Jahren zu verfilmen.

Personelle Änderung Darüber hinaus erhält Showrunnerin Francesca Gardiner Unterstützung. Jon Brown, der bereits als Autor an der ersten Staffel beteiligt war, steigt zum Co-Showrunner der zweiten Staffel auf. Gardiner zeigt sich erfreut über die Verstärkung.

"Da wir unsere Pläne so festgelegt haben, dass wir die erste Staffel bis Weihnachten abschließen und im Herbst dieses Jahres mit der Produktion der zweiten Staffel wieder beginnen können, ist uns klar geworden, dass die Einstellung eines Co-Showrunners der Schlüssel ist, um unsere Dynamik aufrechtzuerhalten." Die Zusammenarbeit mit Brown habe sie von Beginn an geschätzt, zudem bewundere sie sein Schreibtalent. Auch als Kollegen halte sie große Stücke auf ihn.

Staffel eins basiert auf das erste Buch

Die erste Staffel "Harry Potter und der Stein der Weisen" orientiert sich am Auftaktband der Reihe und beginnt mit Harry Potters 11. Geburtstag. Mit der Einladung an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei öffnet sich ihm dabei eine neue Welt. Zugleich wird er jedoch mit einem gefährlichen Feind aus seiner Vergangenheit konfrontiert.

Dominic McLaughlin (12) setzte sich gegen tausende Bewerber durch und übernimmt die Rolle des Harry Potter. An seiner Seite spielt Arabella Stanton (12) die kluge Hermione, während Alastair Stout als Ron Weasley das junge Trio komplettiert. Auch die weiteren Rollen sind prominent besetzt: John Lithgow (80) wird als Albus Dumbledore zu sehen sein, Nick Frost (54) übernimmt die Rolle des Hagrid und Paapa Essiedu (35) verkörpert den geheimnisvollen Severus Snape.