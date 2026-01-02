1 Zu dem Ergebnis kämen die Ermittler nach der Auswertung von Videos, der Vernehmung mehrerer Zeuge sowie der Sicherung erster Spuren. Foto: AFP/MAXIME SCHMID

40 Menschen sind bei dem Feuer in Crans-Montana ums Leben gekommen. Feuerwerk in Champagnerflaschen soll den Brand verursacht haben. Die Behörden prüfen strafrechtliche Konsequenzen.











Die Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 40 Toten und 119 Verletzten ist nach den Ermittlungen wohl durch Feuerwerk ausgelöst worden, das in Champagnerflaschen gesteckt wurde und die Decke der Bar in Brand gesetzt hat. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das Feuer von bengalischem Feuerwerk ausgegangen ist, das in Champagnerflaschen steckte und das zu nah an die Decke kam“, sagte die Generalstaatsanwältin im Kanton Wallis, Beatrice Pilloud.