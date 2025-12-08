Erste Solo-Songs: Tochter von Dave Grohl startet ihre eigene Karriere

Dave Grohl hat sein Musiktalent offenbar weitervererbt. Seine älteste Tochter Violet stand schon früh mit ihm auf der Bühne und startet nun ihre eigene Karriere.
Dave Grohl (56) hat seine Musikleidenschaft an seine älteste Tochter weitergegeben. Violet Grohl (19) startet als Solokünstlerin durch. Am vergangenen Freitag veröffentlichte sie ihre ersten Singles "THUM" und "Applefish" über die Plattform Bandcamp. Erfahrung im Studio sammelte sie zuvor schon mit den Foo Fighters, der Band ihres Vaters.