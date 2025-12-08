Erste Solo-Songs: Tochter von Dave Grohl startet ihre eigene Karriere

Dave Grohl hat sein Musiktalent offenbar weitervererbt. Seine älteste Tochter Violet stand schon früh mit ihm auf der Bühne und startet nun ihre eigene Karriere.

Dave Grohl (56) hat seine Musikleidenschaft an seine älteste Tochter weitergegeben. Violet Grohl (19) startet als Solokünstlerin durch. Am vergangenen Freitag veröffentlichte sie ihre ersten Singles "THUM" und "Applefish" über die Plattform Bandcamp. Erfahrung im Studio sammelte sie zuvor schon mit den Foo Fighters, der Band ihres Vaters.

Sie stand schon mit 12 Jahren auf der Bühne Violet Grohl wurde am 15. April 2006 als ältestes von drei Kindern von Dave Grohl und dessen Ehefrau Jordyn Blum (49) geboren. Mit ihren Schwestern Harper (16) und Ophelia (11) wuchs Violet in Los Angeles auf. Die große Bühne betrat sie bereits mit 12 Jahren: Bei einem Benefizkonzert sang sie Adeles (37) "When We Were Young" mit ihrem Vater an der Gitarre - und begeisterte das Netz. Eine Aufnahme des Auftritts zählt mittlerweile über 7,4 Millionen Aufrufe.

2021 war sie auf dem Song "Nausea" erstmals mit Papa Dave Grohl zu hören. Von der Aufnahme berichtete der Rocksänger in einem Instagram-Beitrag: "So nervös sie auch war, sie trat ans Mikrofon und sang mit der Kraft und Selbstsicherheit einer erfahrenen Profi-Sängerin, während ich wie ein stolzer Vater die Session leitete und sie ermutigte, alles zu geben." Die Coverversion des Songs der Punkband X führten sie bei "Jimmy Kimmel Live!" und beim Lollapalooza-Festival in Chicago, Illinois, auf.

Feature auf Album der Foo Fighters

Über die Jahre hinweg wurde Violet Grohl Teil des Foo-Fighters-Universums. Bei den Gedenkkonzerten für den verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins (1972-2022) stand sie 2022 erneut auf der Bühne. 2023 übernahm sie im Foo-Fighters-Lied "Show Me How" den Hintergrundgesang. Live performte sie den Track mit der Band ihres Vaters beim Glastonbury Festival.

Nun baut sie sich unter ihrem eigenen Namen eine Karriere auf. Bereits Ende 2024 berichtete der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Violet Grohl unter anderem mit Produzent Justin Raisen (Charli xcx, Kim Gordon) an Songs arbeite. Die ersten beiden veröffentlichte sie am 5. Dezember. "Ich bin überglücklich, endlich ein wenig von dem zu zeigen, woran ich im letzten Jahr gearbeitet habe. Ich habe diese Tracks mit einer Gruppe absolut großartiger Musiker aufgenommen und freue mich sehr, dass ihr sie nun endlich hören könnt", schrieb Grohl zur Veröffentlichung auf Instagram.

Sie arbeitet auch als Model

Neben der Musik ist Violet Grohl auch als Model aktiv. Im Mai teilte sie Aufnahmen einer Schmuckkampagne für Chanel auf ihrem Instagram-Profil. Schwester Harper Grohl hinterließ unter dem Post einige Herzen. Und auch die Töchter anderer Musiklegenden unterstützten sie in den Kommentaren: Toni Cornell (21), Tochter des verstorbenen Soundgarden-Sängers Chris Cornell (1964-2017), und Duff McKagans (61) Tochter Grace (28) meldeten sich zu Wort.