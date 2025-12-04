Leonbergs neuer Oberbürgermeister Tobias Degode ist in seine erste Sitzungswoche gestartet – ziemlich souverän, auch wenn er gleich mit ein paar Spezialfällen konfrontiert wurde.
Tobias Degode hat nur auf dem Papier ein „Soft Opening“ absolviert. Die Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses am Mittwochabend war nicht das erste offizielle – und vor allem öffentliche – Gremium, dem der neue Leonberger Oberbürgermeister in seiner Startwoche beiwohnte. Am Dienstag, exakt 24 Stunden zuvor, war es zum Start in den Jugendausschuss gegangen – inklusive „Projekt Meet & Greet“ mit dem neuen OB.