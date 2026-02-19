Erste Sitzung des Friedensrates: Trump verkündet Milliardenhilfen und Soldaten für Gaza

Mit der Gründung des Friedensrats sorgte Trump vor einem Monat weltweit für Aufsehen – und für Kritik. Nun hat sich das umstrittene Gremium erstmals getroffen.
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den zerstörten Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, sagte Trump in der US-Hauptstadt Washington.