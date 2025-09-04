Erste Schwangschaft: Downton Abbey-Star Michelle Dockery zeigt Babybauch bei Premiere

"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery ist schwanger. Die freudige Neuigkeit enthüllte die Schauspielerin bei der Premiere des letzten "Downton Abbey"-Kinofilms "Das große Finale" in London.
"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery, die in der Historienserie Lady Mary spielt, erwartet ihr erstes Kind. Die süße Baby-News enthüllte die 43-Jährige auf dem roten Teppich der Englandpremiere des finalen "Downton Abbey"-Kinofilms "Downton Abbey: Das große Finale". An der Seite von Ehemann Jasper Waller-Bridge zeigte sich Dockery dort mit deutlich sichtbarem Babybauch.