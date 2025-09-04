Erste Schwangschaft: Downton Abbey-Star Michelle Dockery zeigt Babybauch bei Premiere

"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery ist schwanger. Die freudige Neuigkeit enthüllte die Schauspielerin bei der Premiere des letzten "Downton Abbey"-Kinofilms "Das große Finale" in London.

"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery, die in der Historienserie Lady Mary spielt, erwartet ihr erstes Kind. Die süße Baby-News enthüllte die 43-Jährige auf dem roten Teppich der Englandpremiere des finalen "Downton Abbey"-Kinofilms "Downton Abbey: Das große Finale". An der Seite von Ehemann Jasper Waller-Bridge zeigte sich Dockery dort mit deutlich sichtbarem Babybauch.

Erstes Kind für Michelle Dockery Zu der Galapremiere am Leicester Square in London erschien Dockery in einem puderblauen, schulterfreien Ballkleid mit eng anliegendem Mieder. Seit rund zwei Jahren ist die Schauspielerin mit Jasper Waller-Bridge verheiratet. Ihr Gatte ist der jüngere Bruder von "Fleabag"-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge (40).

In der Serie "Downton Abbey" spielte Michelle Dockery seit der ersten Folge aus dem Jahr 2010 die Aristokratin Lady Mary Crawley. Schon 2014 sagte sie, dass sich ihre Einstellung zu Kindern sehr von der ihrer Figur unterscheiden würde, die in der Serie ebenfalls Mutter ist.

Auch "Downton Abbey"-Darstellerin Joanne Froggatt ist schwanger

"Ich liebe Kinder, aber Mary ist nicht die natürlichste aller Mütter. So ist sie einfach nicht - oder besser gesagt, so waren die Menschen zu jener Zeit nicht", erklärte Dockery schon 2014 dem "Express". Und weiter: "Lady Mary ist eine Aristokratin, deshalb sieht sie ihr Kind nicht länger als zwei Stunden am Tag - das ist nicht die Art von kuscheliger Beziehung, die ich mit einem Baby haben würde."

Bei Dockery handelt es sich derweil nicht um den einzigen "Downton Abbey"-Star, dessen Familie sich derzeit vergrößert. Darstellerin Joanne Froggatt (45), die das Hausmädchen Anna Bates spielt, erwartet derzeit ihr zweites Kind.

Ihre Schwangerschaft hat "Downton Abbey"-Schöpfer Julian Fellowes (76) auch in die Handlung des dritten Kinofilms hineingeschrieben. Fellowes habe ihren Babybauch "freundlicherweise in die Handlung eingebaut, weil ich in diesem Stadium ziemlich offensichtlich bin, sodass es mehr Sinn ergab", verriet Froggatt dem Portal "Radio Times".

Der Kinofilm "Downton Abbey: Das große Finale" wird das aus der beliebten Serie und einer Filmtrilogie bestehende Franchise abschließen. In Deutschland startet er am 18. September in den Kinos.