Erste Schorndorfer Musiknacht: Eine Stadt verwandelt sich für eine Nacht in eine große Bühne für Livemusik

Premiere in Schorndorf: Am Samstag, 18. April, verwandelt sich die Stadt in eine große Bühne für Livemusik. Bei der ersten Musiknacht spielen zwölf Bands in zwölf Locations.
Auf eine Premiere dürfen sich Musikliebhaber in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) freuen. Denn dort steigt am Samstag, 18. April, die erste Musiknacht. Von 21 Uhr an werden dort zwölf Bands an zwölf verschiedenen Locations live spielen. Laut dem Veranstalter, Markus Wahsner Events, kommen Fans der verschiedensten Musikrichtungen auf ihre Kosten.