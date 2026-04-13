Erste Schorndorfer Musiknacht: Eine Stadt verwandelt sich für eine Nacht in eine große Bühne für Livemusik

Premiere in Schorndorf: Am Samstag, 18. April, verwandelt sich die Stadt in eine große Bühne für Livemusik. Bei der ersten Musiknacht spielen zwölf Bands in zwölf Locations.

Auf eine Premiere dürfen sich Musikliebhaber in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) freuen. Denn dort steigt am Samstag, 18. April, die erste Musiknacht. Von 21 Uhr an werden dort zwölf Bands an zwölf verschiedenen Locations live spielen. Laut dem Veranstalter, Markus Wahsner Events, kommen Fans der verschiedensten Musikrichtungen auf ihre Kosten.

Die Stadt werde sich an dem Abend bis in die Nacht hinein in eine große Bühne für Livemusik verwandeln, auf der von Rock und Pop über Soul, Funk und Jazz bis hin zu Partyklassikern alles geboten sei. Dabei würden Bars, Kneipen, Restaurants und Cafés für eine Nacht zu stimmungsvollen Liveclubs. Die Musik beginnt ab 21 Uhr (in zwei Lokalen ab 22 Uhr). Die Bands und Künstler spielen mit kleineren Pausen bis 1 Uhr morgens beziehungsweise bis 2 Uhr in den beiden Lokalen mit dem späteren Konzertbeginn.

Das Musiknacht-Konzept lade dazu ein, von Location zu Location zu ziehen, neue Bands zu entdecken und Schorndorf musikalisch neu zu erleben. Kurze Wege, eine für alle Konzerte gültige Eintrittskarte und Livemusik sollen für echtes Festivalfeeling mitten in der Stadt sorgen.

Tickets sind im Vorverkauf für je 12 Euro erhältlich – außerdem bei allen teilnehmenden Locations sowie online unter www.musiknacht-schorndorf.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Gespielt wird in folgenden Locations: Bühners Stüble, Café Bar 23, Oscars, Erwins, Café Bar Coco, Engel, Gottliebs Gastro, Steve’s Café, Ama Deli, Daimler Eck, Joe Penas, Pfauen.

Weitere Informationen und das detaillierte Programm unter: www.musiknacht-schorndorf.de