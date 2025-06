Erste Schauspielrolle nach zwei Jahren: Amber Heard: Erstes Foto von ihrem Theater-Comeback

1 Amber Heard arbeitet an ihrem Comeback ins Schauspielbusiness. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Amber Heard feiert auf Instagram ihre erste Rolle am Theater seit dem aufsehenerregenden Prozess gegen Ex-Mann Johnny Depp. Sie wird in Massachusetts in "Spirit of the People" auf der Bühne stehen.











Mit einem strahlenden Lächeln und sichtlicher Vorfreude hat sich Amber Heard (39) zu ihrer neuen Rolle am Theater gemeldet. Die Schauspielerin teilte am Dienstag ein seltenes Foto auf Instagram, das sie gemeinsam backstage mit dem Dramatiker Jeremy O. Harris zeigt. "In meiner Theater-Ära", schrieb sie zu dem Selfie.