An diesem Wochenende eröffnet der VfB Stuttgart offiziell die Saison. Mit einem Testspiel gegen den spanischen Club Athletic Bilbao präsentiert sich der Vizemeister erstmals in der heimischen MHP-Arena seinen Fans.

Bis zum ersten Pflichtspiel ist es nicht mehr lange hin. Ernst wird es traditionell mit der ersten Runde im DFB-Pokal. Die Schwaben starten in den Pokalwettbewerb aber später als die meisten Konkurrenten.

1. Runde im DFB-Pokal: Wann spielt der VfB Stuttgart?

30 der insgesamt 32 Erstrundenbegegnungen sind für das dritte August-Wochenende (zwischen dem 16. und 19. 8.) terminiert. Der VfB bestreitet seine Partie gegen den Zweitligisten Preußen Münster aber erst am Dienstag, 27. August (20.45 Uhr).

Der Grund für den späteren Start in den Pokalwettbewerb: Am Erstrunden-Wochenende ist der Supercup anberaumt. Am 17. August treffen die Schwaben auf Meister Bayer Leverkusen. Deshalb ist auch die Pokalpartie der Werkself gegen Carl Zeiss Jena nach hinten verschoben worden (28. August).

Den Supercup gibt es seit dem Jahr 2010. Eigentlich treffen der amtierende deutsche Meister und der Pokalsieger aufeinander. Weil Leverkusen beide Wettbewerbe gewonnen hat, geht es gegen den Tabellen-Zweiten aus Stuttgart.

Die erste Runde im DFB-Pokal in der Übersicht

Freitag, 16. August:

18 Uhr: Würzburger Kickers – TSG 1899 Hoffenheim

18 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – 1. FSV Mainz 05

18 Uhr: Hallescher FC – FC St. Pauli

20.45 Uhr: SSV Ulm 1846 - FC Bayern München

Samstag, 17. August:

13 Uhr: FC Erzgebirge Aue – Borussia Mönchengladbach

13 Uhr: TSV Schott Mainz – SpVgg Greuther Fürth

15.30 Uhr: FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim

15.30 Uhr Rot-Weiss Essen – RB Leipzig

15.30 Uhr: FC Ingolstadt – 1. FC Kaiserslautern

15.30 Uhr: VfR Aalen – FC Schalke 04

15.30 Uhr: VfL Osnabrück – SC Freiburg

15.30 Uhr: Greifswalder FC – 1. FC Union Berlin

18 Uhr: Arminia Bielefeld – Hannover 96

18 Uhr: 1. FC Phönix Lübeck – Borussia Dortmund

18 Uhr: Alemannia Aachen – Holstein Kiel

Sonntag, 18. August

13 Uhr: 1. FC Saarbrücken – 1. FC Nürnberg

13 Uhr: FC Viktoria 1889 Berlin – FC Augsburg

15.30 Uhr: SSV Jahn Regensburg – VfL Bochum

15.30 Uhr: Bremer SV (IV) – SC Paderborn 07

15.30 Uhr: VfV 06 Hildesheim – SV Elversberg

15.30 Uhr: SV Sandhausen – 1. FC Köln

15.30 Uhr: Hansa Rostock – Hertha BSC

15.30 Uhr: FC Teutonia 05 Ottensen – SV Darmstadt 98

18 Uhr: Dynamo Dresden – Fortuna Düsseldorf

18 Uhr: Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC

18 Uhr: Uhr SV Meppen – Hamburger SV

Montag, 19. August

18 Uhr: Energie Cottbus – Werder Bremen

18 Uhr: TuS Koblenz – VfL Wolfsburg

18 Uhr: Kickers Offenbach – 1. FC Magdeburg

20.45 Uhr: Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt

Dienstag, 27. August

20.45 Uhr: Preußen Münster – VfB Stuttgart

Mittwoch, 28. August

18 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – Bayer 04 Leverkusen

Wie weit geht es für den VfB in dieser Saison? Die erste Hürde ist Preußen Münster. Foto: imago/kolbert-press/Marc Niemeyer

VfB Stuttgart: Wird das Pokalspiel im Free-TV übertragen?

Einen Vorteil hat die Verschiebung für Fans des Clubs aus Cannstatt: die Partie aus dem Preußenstadion in Münster wird im Free-TV gezeigt – und zwar in der ARD. Leverkusens Mission Titelverteidigung startet am Mittwoch, dem 28. August, um 18 Uhr bei Regionalligist Carl Zeiss Jena. Das erste Spiel des amtierenden DFB-Pokalsiegers zeigt die ARD ebenfalls live im TV.

Daneben werden zwei weitere Partien der ersten Pokalrunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen:

SSV Ulm 1846 – Bayern München (16. August, 20.45 Uhr, ZDF)

Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt (19. August, 20.45 Uhr, ARD)

Wer überträgt die Spiele im DFB-Pokal?

Alle 63 Partien sind nur beim Bezahlsender Sky zu sehen. Die ARD und das ZDF übertragen insgesamt 15 Partien live, darunter die beiden Halbfinals Anfang April und das Finale in Berlin (24. Mai).