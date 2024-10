Erste Reise seit Krebsdiagnose: König Charles III. besucht Australien und Samoa

Der britische König Charles III. besucht ab Freitag neun Tage lang Australien und den Pazifikstaat Samoa. Es ist seine erste größere Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose im Februar. Begleitet wird der 75-jährige Monarch auf der Reise von Königin Camilla. In Canberra wird das Königspaar von Premierminister Anthony Albanese empfangen, die zweite Station ihres Besuchs in Australien ist Sydney.

Charles besuchte Australien schon mehrmals als Kronprinz. Die Reise ab Freitag ist seine erste nach Down Under, seit er im September 2022 König und damit gleichzeitig auch Australiens Staatsoberhaupt wurde. Es ist zudem der erste Besuch eines britischen Monarchen in Australien seit einer Visite seiner verstorbenen Mutter Elizabeth II. im Jahr 2011. In Samoa nimmt Charles ab Montag an einem Treffen der Regierungschefs der Commonwealth-Staaten teil.