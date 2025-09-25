Erste reguläre Ausgabe: Quoten-Sieg zur Primetime: Die Stefan Raab Show startet stark

Klappt jetzt das Comeback? Stefan Raab hat mit der ersten regulären Ausgabe seiner neuen RTL-Show "Die Stefan Raab Show" stark in der Primetime gestartet.

Am Mittwochabend war es so weit: Die erste reguläre Ausgabe der "Die Stefan Raab Show" startete auf RTL auf dem klassischen Primetime-Sendeplatz ab 20:15 Uhr - und das mit großem Erfolg. Zum Auftakt schalteten laut Daten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, davon 530.000 aus der werberelevanten Altersgruppe von 14 bis 49 Jahren. RTL sicherte sich damit 12,5 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe und gewann die Primetime klar.

Ein Blick zur Konkurrenz zeigt jedoch: "Das große Backen" bei Sat.1 zog mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein größeres Publikum vor die Bildschirme. In der für Werbekunden wichtigen Zielgruppe konnte die Backshow mit 320.000 Zuschauenden allerdings nur einen Marktanteil von 8,4 Prozent verbuchen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen beide Formate nahezu gleichauf: 730.000 sahen "Die Stefan Raab Show", 680.000 "Das große Backen".

ProSieben schwächelt

Wesentlich schlechter verlief der Abend für ProSieben. Die Clipshow "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" unterhielt 750.000 Menschen, davon 260.000 aus der Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei mageren 6,3 Prozent, "World Wide Wohnzimmer" stürzte danach sogar auf 2,4 Prozent ab.

Vox traf dagegen eine glückliche Programmentscheidung: Statt wie geplant das Finale der US-Serie "Doc" in der Primetime zu senden, zeigte der Sender zwei alte Folgen von "Bones". Mit jeweils 5,0 Prozent Marktanteil liefen die Wiederholungen mehr als doppelt so stark wie "Doc" in der Vorwoche. Das Staffelfinale der Krankenhausserie rutschte später am Abend dann wieder auf schwache 3,6 und 3,2 Prozent.

Auftakt zur "Stefan Raab Show"

Das Thema der ersten abendfüllenden, regulären Ausgabe der neuen Show von Stefan Raab (58) lautete Bodybuilding. Zu Gast in der 75-minütigen Sendung waren Bodybuilding-Star Markus Rühl, Europameisterin Lena Ramsteiner und "Bares für Rares"-Gastgeber Horst Lichter.

Im Vorfeld hatte RTL die Spannung um die neue Show ordentlich angeheizt. Erst postete Raab auf seinem Instagram-Account rätselhafte Beiträge, anschließend liefen mehrere Tage lang jeweils 15 Minuten zur Primetime kleine Teaser zur Show. Nach der ersten regulären Ausgabe am 24. September liegt der künftige Sendeplatz von "Die Stefan Raab Show" bei Mittwoch um 20:15 Uhr (vorab auf RTL+).

Bleibt abzuwarten, ob die neue Show auch langfristig Erfolg bringt: Raabs vorherige Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die Free-TV-Premiere der zunächst nur im Streamingportal zu sehenden Show verzeichnete im Februar 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuletzt sanken die Quoten auf 820.000, weshalb die Sendung schließlich im Juni eingestellt wurde.