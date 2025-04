Erste Reaktion auf Trennung von Jannik: Nach gescheitertem Liebes-Comeback: Yeliz Koc ging es nie besser

Nachdem Jannik Kontalis (28) vor wenigen Tagen die Trennung von Yeliz Koc (31) bestätigt hat, meldete nun auch sie sich zu dem erneuten Liebes-Aus zu Wort. In einer Instagram-Fragerunde betonte die diesjährige Dschungelcamperin, es gehe ihr "wirklich gut". Sie sei glücklich und derzeit nicht an Dating interessiert.

"Ich kann einfach seelenruhig schlafen gehen"

Ihren rund 900.000 Followern gegenüber betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie Single ist. "Und mir ging es noch nie besser. Ich kann einfach seelenruhig schlafen gehen, keine Angst haben, betrogen zu werden usw." Ihr gehe es "wirklich gut damit und ich genieße dieses Gefühl auch sehr". Weiter wolle sie sich nicht zu der Trennung äußern. "Wenn ich wollte, hätte ich es schon getan, aber sind wir mal ehrlich, wen juckt das noch?", fragte sie und beteuerte: "Ich bin so durch mit diesem Thema."

Lesen Sie auch

Stattdessen will sie sich nun auf sich, ihre Tochter Snow (3) und anstehende Projekte konzentrieren. Deshalb habe sie derzeit auch keine Dates. "Nein, kein Kontakt zu irgendjemandem und ich lieb's." Aktuell stehe "so viel an und ich habe keinen Kopf für was anderes, ich bin glücklich gerade und mir fehlt nichts". Dieses Jahr werde "noch ein bisschen" in Sachen Dreharbeiten passieren. Was genau, ließ sie nicht aus dem Sack. Sie verriet aber, dass sie sich eine Teilnahme an der dritten Staffel "The 50" vorstellen könnte. "Ich muss vom dritten auf den ersten Platz für meine Community."

Sie träumt von einem eigenen Haus

Auch privat hat sie noch einen großen Traum: Sie würde sich gerne ein Haus kaufen. "Nur habe ich großen Respekt davor, mit Snow alleine in einem Haus zu wohnen, deshalb habe ich noch keins gekauft."

Zuvor hatte Jannik Kontalis auf Gerüchte der Fans über eine erneute Trennung reagiert. Auf die direkte Frage eines Users, ob er Single sei, antwortete er vor wenigen Tagen knapp: "Ja." Damit beendete der Realitystar die Spekulationen um den Beziehungsstatus des Paares. Aufmerksame Fans hatten bereits seit einiger Zeit Anzeichen für eine Trennung wahrgenommen. Das Paar brach nach dem RTL-Dschungelcamp einen Paris-Trip frühzeitig ab, und es fehlten seit einiger Zeit gemeinsame Fotos in den sozialen Medien.

Ihre turbulente Beziehungsgeschichte

Für das Reality-Paar, das sich 2022 bei "Make Love, Fake Love" kennengelernt hat, ist es bereits die zweite Trennung. Das erste Liebes-Aus 2023 mündete in öffentlichen Vorwürfen, ehe die beiden 2024 ein Liebes-Comeback feierten. Sie sollen sich über die Show "Prominent getrennt" wieder näher gekommen sein, die Staffel soll diesen Sommer ausgestrahlt werden.

Kontalis war zwischenzeitlich mit Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (32) liiert. Yeliz Koc, die durch die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt wurde, hat aus einer früheren Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) Tochter Snow.