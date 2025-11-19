Austin Butler räumt mit Dating-Gerüchten auf. Nach gemeinsamen Dinner-Dates mit Emily Ratajkowski stellt der Schauspieler in einem Interview nun klar, was zwischen den beiden läuft und spricht über seine Zukunftspläne als Ehemann und Vater.
Austin Butler macht Schluss mit den Spekulationen. Der 34-jährige "Elvis"-Star hat sich erstmals zu den Gerüchten um eine mögliche Romanze mit Model Emily Ratajkowski (34) geäußert - und die Erwartungen der Klatschpresse enttäuscht. "Die wahre Antwort ist, dass ich viele Freunde habe und wir Freunde sind und wir zusammen zu Abend gegessen haben, und dass wir Freunde sind", erklärt Butler im Interview mit "Vanity Fair".