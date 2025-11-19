Austin Butler räumt mit Dating-Gerüchten auf. Nach gemeinsamen Dinner-Dates mit Emily Ratajkowski stellt der Schauspieler in einem Interview nun klar, was zwischen den beiden läuft und spricht über seine Zukunftspläne als Ehemann und Vater.

Austin Butler macht Schluss mit den Spekulationen. Der 34-jährige "Elvis"-Star hat sich erstmals zu den Gerüchten um eine mögliche Romanze mit Model Emily Ratajkowski (34) geäußert - und die Erwartungen der Klatschpresse enttäuscht. "Die wahre Antwort ist, dass ich viele Freunde habe und wir Freunde sind und wir zusammen zu Abend gegessen haben, und dass wir Freunde sind", erklärt Butler im Interview mit "Vanity Fair".

Die Dating-Gerüchte waren im September entstanden, als Butler und die 34-jährige Ratajkowski gemeinsam im New Yorker Restaurant Waverly Inn im West Village gesichtet wurden. Fotografen erwischten die beiden in einer Nische sitzend, bei Drinks und angeregter Unterhaltung. Später tauchten sie auch zusammen bei einer Afterparty zur New Yorker Premiere von Butlers neuem Film "Caught Stealing" auf.

"Ich wollte mich einfach nur verstecken"

Für Butler war die mediale Aufmerksamkeit rund um das harmlose Dinner alles andere als angenehm. "Ich wollte mich einfach nur verstecken", gesteht der Schauspieler gegenüber "Vanity Fair". Doch Butler denkt nicht daran, sein Leben einzuschränken, nur um solchen Spekulationen zu entgehen. "Soll ich etwa ein eingeengtes, kleines Leben führen, weil ich Angst habe vor dem, was andere Leute sagen oder denken werden?", fragt er rhetorisch.

Privat ist Butler seit der Trennung von Model Kaia Gerber (24) wieder Single. Wie "TMZ" als erstes berichtete, gingen der Schauspieler und die 24-Jährige Ende 2024 nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Vor Gerber war Butler acht Jahre lang mit "High School Musical"-Star Vanessa Hudgens (36) zusammen. Die Beziehung endete im Januar 2020.

Blick in die Zukunft: Ehemann und Vater

Der "Eddington"-Star erzählte im Interview mit "Vanity Fair" auch, dass er sich darauf konzentriere, nach vorne zu schauen und vergangene Fehler hinter sich zu lassen - auch um ein besserer Partner und irgendwann Vater zu werden. So philosophierte er: "Man hat nur ein Leben, also wie kriege ich es hin, dass mich das hoffentlich zu einem besseren Freund und einem besseren Partner macht - und eines Tages zu einem besseren Ehemann und einem besseren Vater, so Gott will?"