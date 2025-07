Erste Platte seit sieben Jahren: Mariah Carey: Neues Album kommt im September

1 In rund zwei Monaten erscheint Mariah Careys neuer Longplayer. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/ddp/Sipa USA

Mariah Carey hat Titel und Erscheinungsdatum ihres 16. Studioalbums verraten. Es soll im September erscheinen und ist Careys erstes Studioalbum seit sieben Jahren.











Anfang Juni hat Mariah Carey (56) mit einer ersten Single ihr neues Album angekündigt, jetzt steht fest: Ihre 16. Platte erscheint am 26. September 2025. Das Datum und den Titel "Here For It All" enthüllt der Popstar in einem Clip auf Social Media. Auch das Albumcover ist darin zu sehen - ein Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin. Es zeigt sie lächelnd und mit wehenden Haaren.