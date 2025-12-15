Aller guten Dinge sind drei: Das könnte auch das Motto von Scooter im kommenden Jahr sein. Bereits zum dritten Mal wird die Band um H. P. Baxxter beim Parookaville-Festival als Headliner auf der Bühne stehen.
Vom 17. bis 19. Juli 2026 öffnet die Festivalstadt Parookaville am Airport Weeze (NRW) wieder ihre Tore. Zum elften Mal werden dort rund 225.000 Musikfans erwartet, die sich auf nationale und internationale Acts aus der elektronischen Musikszene freuen können. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler sind bereits bestätigt, darunter fünf Headliner.