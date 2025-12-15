Aller guten Dinge sind drei: Das könnte auch das Motto von Scooter im kommenden Jahr sein. Bereits zum dritten Mal wird die Band um H. P. Baxxter beim Parookaville-Festival als Headliner auf der Bühne stehen.

Vom 17. bis 19. Juli 2026 öffnet die Festivalstadt Parookaville am Airport Weeze (NRW) wieder ihre Tore. Zum elften Mal werden dort rund 225.000 Musikfans erwartet, die sich auf nationale und internationale Acts aus der elektronischen Musikszene freuen können. Rund 30 Künstlerinnen und Künstler sind bereits bestätigt, darunter fünf Headliner.

"Jede Sekunde der pure Wahnsinn" Ganz frisch wurde am Montagmorgen Scooter angekündigt. Die deutsche Techno-Band um Frontmann H.P. Baxxter (61) kennt sich in der "City of Dreams" aus: Sie werden am Festivalsonntag 2026 bereits zum dritten Mal auf der Bühne stehen. "Vom ersten Tropfen bis zum letzten wird jede Sekunde der pure Wahnsinn und Scooter-Power sein", schwärmen die Veranstalter auf dem offiziellen Instagram-Account des Festivals.

Als weitere Headliner wurden bereits in den vergangenen Tagen die belgische Techno-Queen Charlotte de Witte, der schwedische DJ und Produzent Axwell, das Duo The Chainsmokers sowie Paul Nicholas Fisher, alias Fisher, verkündet. Auch im Line-up dabei: Lost Identity, Agents of time, Alle Farben, Avaion, Cascada, Da Tweekaz, Ely Oaks, Gestört aber GeiL, Harris & Ford, HBz, Rooler, Sickmode, Topic und Tujamo.

Zehntes Jubiläum 2025

Das Electronic-Festival Parookaville gibt es seit 2015. Der Ticketverkauf für 2026 läuft seit Anfang Oktober. Wie die Veranstalter mitteilen, sind die ersten Ticketkategorien schon vergriffen. Im vergangenen Jahr feierte das Festival sein zehntes Jubiläum. Als Acts waren Steve Aoki, Timmy Trumpet, Bunt., Afrojack oder Hardwell mit dabei.