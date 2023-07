1 Aus drei mach eins: Jochen Röttgermann (li.) und Stefan Heim (Mi.) sind nicht länger Vorstandskollegen von Thomas Hitzlsperger in der VfB Stuttgart AG. Foto: Baumann

In der Datenaffäre beim VfB Stuttgart sind erste Konsequenzen gezogen worden. Damit ist für unseren Autor Dirk Preiß klar: Die Ermittlungsergebnisse zwingen den Club nun endgültig zum Neuanfang – der nur ohne Altlasten gelingen kann.









Stuttgart - Der VfB Stuttgart ohne Stefan Heim und Jochen Röttgermann? Kaum vorstellbar für all jene, die den Fußball-Bundesligisten nur aus den vergangenen Jahren kennen. Das Vorstandsduo war eine der Konstanten bei den Weiß-Roten. Für die einen war das positiv – da in stets unruhigen Zeiten zumindest hier personelle Kontinuität herrschte. Für die anderen sind die beiden eben auch Gesichter des sportlichen Niedergangs im vergangenen Jahrzehnt – die auch wirklich jede Krise anscheinend unbeschadet überstanden haben. So oder so – diese Ära ist nun vorüber.