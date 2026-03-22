Wegen eines dramatischen Sturzes bei den Olympischen Winterspielen musste Lindsey Vonn mehrfach operiert werden. Auf ihrem Weg zurück auf die Skier teilt sie bei Instagram einen Meilenstein.

Für Lindsey Vonn (41) waren die vergangenen Wochen mehr als anstrengend. Der US-Skistar ist erst kürzlich nach Hause zurückgekehrt, nachdem Vonn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt war. Mit ihren Fans teilt die Skirennläuferin regelmäßig Updates zu ihrer Gesundheit - und zu ihrem Trainingsfortschritt. Jetzt konnte sie erste Klimmzüge nach der Verletzung machen, wie sie in einem Clip zeigt.

Zu einem Video, in dem sie beim Training zu sehen ist und in dem sie sich sichtlich freut, schreibt Vonn: "Der erste Satz Klimmzüge nach der Operation... es geht langsam voran!" Die Fans in den Kommentaren feuern sie an und bewundern ihren Kampfgeist.

Endlich wieder im eigenen Zuhause

Die Skirennläuferin war am 8. Februar bei der Abfahrt der Frauen an einem der Tore hängengeblieben und wurde auf die Piste geschleudert. Dabei hatte sie sich einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen, wie später bekannt wurde. Sie musste mehrfach operiert werden und sogar eine Amputation drohte laut ihrer Angaben.

Am 1. März konnte sie mitteilen, endlich wieder im eigenen Zuhause zu sein. Dazu schrieb sie unter anderem, dass sie sich auf ihre Genesung und die damit verbundene Therapie konzentrieren wolle. Sie wisse, dass es "eine harte und schmerzhafte Reise" werde, Vonn wolle aber wie immer all ihre Energie investieren.

Vor wenigen Tagen hat sie ein Video geteilt, das sie dabei zeigt, wie sie mit ihrem Hündchen Chance auf einer Art Sitzroller, den sie "Speedy" nennt, an der frischen Luft eine Runde dreht. Es sei das erste Mal seit über einem Monat gewesen, dass sie draußen etwas Zeit verbringen kann. Humoristisch unterlegt war der Clip mit dem Hit "Ridin'" des Rappers Chamillionaire (46).