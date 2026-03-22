Wegen eines dramatischen Sturzes bei den Olympischen Winterspielen musste Lindsey Vonn mehrfach operiert werden. Auf ihrem Weg zurück auf die Skier teilt sie bei Instagram einen Meilenstein.
Für Lindsey Vonn (41) waren die vergangenen Wochen mehr als anstrengend. Der US-Skistar ist erst kürzlich nach Hause zurückgekehrt, nachdem Vonn bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt war. Mit ihren Fans teilt die Skirennläuferin regelmäßig Updates zu ihrer Gesundheit - und zu ihrem Trainingsfortschritt. Jetzt konnte sie erste Klimmzüge nach der Verletzung machen, wie sie in einem Clip zeigt.