Nach der Traumhochzeit von Maxi und Henry startet am 29. Oktober die neue Staffel "Sturm der Liebe". Diesmal dreht sich alles um Gärtnerin Fanny und Koch Kilian. Als erste Highlights stehen die Goldene Hochzeit der Sonnbichlers, ein trauriger Abschied sowie ein Gastauftritt von Cathy Hummels an.
Am Fürstenhof überschlagen sich die Ereignisse: Die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" startet am 29. Oktober mit frischen Gesichtern in eine neue Staffel. Dazu kommen prominente Gäste und ein besonderes Jubiläum, das langjährige Fans freuen dürfte.