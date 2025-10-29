Nach der Traumhochzeit von Maxi und Henry startet am 29. Oktober die neue Staffel "Sturm der Liebe". Diesmal dreht sich alles um Gärtnerin Fanny und Koch Kilian. Als erste Highlights stehen die Goldene Hochzeit der Sonnbichlers, ein trauriger Abschied sowie ein Gastauftritt von Cathy Hummels an.

Am Fürstenhof überschlagen sich die Ereignisse: Die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" startet am 29. Oktober mit frischen Gesichtern in eine neue Staffel. Dazu kommen prominente Gäste und ein besonderes Jubiläum, das langjährige Fans freuen dürfte.

Ein Paar der Gegensätze Im Mittelpunkt der 22. Staffel steht ein Liebespaar, das kaum unterschiedlicher sein könnte. Fanny Schätzl, die bodenständige Gärtnerin am Fürstenhof, trifft auf Kilian Rudloff, den charismatischen Koch und Weltenbummler. Johanna Graen (geb. 1990) und Anthony Paul (geb. 1985) verkörpern die Hauptrollen. Zwischen den beiden entwickelt sich rasch eine intensive Beziehung, doch Kilian trägt ein Geheimnis mit sich: Als Ersatzbräutigam soll er die Verlobte seines Bruders heiraten, damit diese ihr Erbe antreten kann. Fanny weiß davon nichts.

"Jede neue Staffel ist für uns ein Aufbruch in eine neue Geschichte, und diese 22. Staffel wird besonders spannend", erklärt Produzent Peter Proske-Clayton. Das Publikum könne sich auf packende Handlungsstränge freuen, die auch langjährige Fans in Atem halten werden.

Goldene Hochzeit zur 4500. Folge

Einen Höhepunkt der Staffel markiert voraussichtlich am 18. November die 4.500. Folge der Erfolgstelenovela. Im Zentrum steht die Goldene Hochzeit von Hildegard und Alfons Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen (87) und Sepp Schauer (76). Zur Feier reisen fünf besondere Gäste an: Sohn Alexander, dargestellt von Gregory B. Waldis, Enkel Leander Saalfeld, verkörpert von Marcel Zuschlag, Clara Lechner, gespielt von Jeannine Michèle Wacker, Nicole Alves, dargestellt von Dionne Wudu, und Alfons' Bruder Günther Sonnbichler, gespielt von Johann Schuler.

"Nach so vielen Hochzeiten, die wir im Fürstenhof schon hatten, ist es etwas ganz Besonderes, nun auch die eigene 'goldene' feiern zu dürfen", erklärt Sepp Schauer. Antje Hagen pflichtet bei: "Wir schätzen uns privat genauso wie als Kollegen - das merkt man einfach."

Bewegender Abschied von Dr. Niederbühl

Ein emotionaler Moment wird die Hochzeitsfeier auch für Dr. Michael Niederbühl, gespielt von Erich Altenkopf (56). Nach 16 Jahren voller Liebe, Freundschaften und medizinischer Notfälle verlässt der Schauspieler die Telenovela.

Sein letzter Auftritt wird zu etwas ganz Besonderem: Er trägt den Sonnbichlers sein selbst komponiertes und getextetes Lied "Unsere Liebe" am Klavier vor. "Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann", sagt Altenkopf.

Cathy Hummels sucht Ruhe am Fürstenhof

Und weiteres Highlight erwartet die Zuschauer ebenfalls im November: Cathy Hummels (37) übernimmt in den Folgen 4503 und 4504 eine Gastrolle und spielt dabei sich selbst. Die Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin checkt als Single für eine Auszeit von Männern und Dating im renommierten 5-Sterne-Hotel ein. Zwischen Spa-Bereich und Spaziergängen genießt sie die kleine Flucht aus dem Alltag. Der voraussichtliche Sendetermin ist der 21. und 24. November 2025.

Obwohl sowohl Werner, dargestellt von Dirk Galuba, bei einem Golf-Ausflug charmante Avancen macht als auch Erik, gespielt von Sven Waasner, seine Bewunderung zeigt, sucht Cathy vor allem Zeit für sich. Als Greta, verkörpert von Laura Osswald, plötzlich in eine heikle Situation gerät, zögert sie jedoch nicht und steht ihr mit Herz und Tatkraft zur Seite.

"Schauspielerin zu sein, war schon immer ein Kindheitstraum von mir", verrät Hummels. Am Set von "Sturm der Liebe" habe sie diesen Traum ein Stück weit leben dürfen. Die Dreharbeiten hätten unglaublich viel Spaß gemacht, das Team sei herzlich und professionell gewesen.

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und ist vorab in der Mediathek zu sehen.