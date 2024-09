Erste Halloween-Hinweise: Rätselraten um Heidi Klums Kostüm beginnt

Wohl keiner liebt Halloween so sehr wie Model Heidi Klum – und das beweist sie jährlich mit ausgefallenen Verkleidungen. Nun gibt sie erste Hinweise, in welche Hülle sie in diesem Jahr schlüpft.

Am Sonntag ist der kalendarische Herbstanfang – und das bedeutet nicht nur Kürbisse und Kuscheldecken, auch der Countdown für Halloween startet. Zumindest für eine Person beginnt die Planung der Gruselnacht schon früh: Heidi Klum. Das Topmodel hat das Fest am 31. Oktober zu ihrem persönlichen Steckenpferd gemacht und lädt seit Jahren zur exklusivsten Halloween-Party der amerikanischen High Society ein.

Immer für eine Überraschung gut

Wenn es um Kostüme geht, setzt die Gastgeberin Jahr für Jahr neue Maßstäbe. Egal, ob Cyborg-Alien, Shreks Fiona, Pfau oder Wurm – ausgefallen sind Klums Kostüme immer. Dafür verbringt die 51-Jährige mehrere Stunden in der Maske. Währendessen immer an ihrer Seite: der renommierte Maskenbildner Mike Marino, der bereits zwei Oscar-Nominierungen für seine Make-Up-Arbeiten in Filmen vorweisen kann. Auch Ehemann Tom Kaulitz, Gitarrist der Band Tokio Hotel, hat Gefallen am Gruselfest gefunden. Für gewöhnlich ist sein Kostüm bestens auf das von Klum abgestimmt. Sein Outfit ist bis zur Halloweennacht ein ebenso wohlgehütetes Geheimnis.

Was wird es dieses Jahr?

Das jährliche Rätselraten beginnt. Was hat sich Heidi Klum in diesem Jahr überlegt? Auf Instagram postete die 51-jährige nun erste Hinweise auf das Kostüm.

Das erste Osterei legte sie am 26. August:

Der nächste Hinweis erschien am 03. September:

Ein weiterer Post folgte am 09. September:

Zuletzt zeigte sich Klum am Dienstag, den 17. September, in einem Instagram-Video wie sie vermessen wird. Rechts im Bild: Star-Maskenbildner Mike Marino.

Klums Halloweenparty ist Kult

Seit dem Jahr 2000 veranstaltet die vierfache Mutter ihre legendäre Halloweenparty in New York, die längst Kultstatus erreicht hat. Auf der Party tummelt sich alles, was Rang und Namen hat – auch viele deutsche Stars fliegen für „Heidis Halloween“ in den Big Apple.

Um das Rätselraten um ihre Verkleidung zu erschweren, hat Klum die Kommentarfunktion unter ihren Hinweis-Posts deaktiviert. Bis zur großen Halloween-Auflösung, wird aber sicher noch der ein oder andere Post erscheinen.