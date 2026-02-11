Erste Friedenszeichen?: Cruz Beckham teilt Familienfotos

Nähern sich die Beckham-Brüder wieder an? Rund einen Monat nach Brooklyn Beckhams Statement teilt sein Bruder Cruz alte Familienfotos, die seine Follower auf eine Versöhnung hoffen lassen.

Das öffentliche Zerwürfnis der Beckhams sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Nach Brooklyn Beckhams (26) ausführlichem Statement im Januar schien die Familie zunächst unversöhnlich gespalten. Könnte sich das jetzt ändern? Cruz Beckham (20) löst nun mit einem Instagram-Beitrag Spekulationen über eine mögliche Versöhnung aus.

Cruz Beckham teilt Familienerinnerungen Der jüngste der drei Beckham-Brüder teilte eine Fotosammlung, in der auch Brooklyn auftaucht. Direkt das erste Bild zeigt Brooklyn, Romeo (23) und Cruz Beckham als Kinder. Brooklyn hat seinen Arm um seine Geschwister gelegt, alle drei grinsen verschmitzt. Auf einem weiteren Foto sind sie gemeinsam mit ihrer Schwester Harper (14) in Imkeranzügen zu sehen.

Fans deuten die gemeinsamen Bilder als Annäherungsversuch mit Brooklyn. "Jemand macht eine Friedensgeste und wir feiern das alle", lobte ihn ein User. "Ich hoffe, ihr klärt das alle gemeinsam", hoffte ein anderer. Unter dem Beitrag meldete sich auch Mutter Victoria Beckham (51) zu Wort: Sie kommentierte vier rote Herzen.

Brooklyn Beckham will sich nicht versöhnen

Zuletzt war eine Versöhnung der Familie in weite Ferne gerückt. Laut britischen Medienberichten ließ sich Brooklyn Beckham ein Anker-Tattoo, das seinem Vater David Beckham (50) gewidmet war, überstechen. Das Tattoo zeigte zuvor die Worte "Dad" sowie die Inschrift "Love you Bust" - eine Anspielung auf den Kosenamen Buster, den die beiden teilten. Statt "Dad" sollen jetzt drei abstrakte Formen zu sehen sein.

In seinem Statement hatte er seine Haltung zur Familie bereits im Januar ganz konkret gemacht. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen", erklärte er in seiner Instagram-Story. Er betonte, sich nicht länger kontrollieren lassen zu wollen. Zudem warf er seinen Eltern vor, seiner Beziehung zu seiner Ehefrau Nicola Peltz geschadet zu haben. Seine Mutter soll außerdem seinen Hochzeitstanz für sich beansprucht und ihn gedemütigt haben, indem sie unangemessen tanzte.