Erste Friedenszeichen?: Cruz Beckham teilt Familienfotos

Nähern sich die Beckham-Brüder wieder an? Rund einen Monat nach Brooklyn Beckhams Statement teilt sein Bruder Cruz alte Familienfotos, die seine Follower auf eine Versöhnung hoffen lassen.
Das öffentliche Zerwürfnis der Beckhams sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Nach Brooklyn Beckhams (26) ausführlichem Statement im Januar schien die Familie zunächst unversöhnlich gespalten. Könnte sich das jetzt ändern? Cruz Beckham (20) löst nun mit einem Instagram-Beitrag Spekulationen über eine mögliche Versöhnung aus.