Erste Fotos von den Proben: Sarah Engels beim ESC-Vorentscheid

Am Abend entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC in Wien vertritt. Sarah Engels gehört zu den neun Acts beim Vorentscheid - erste Exklusiv-Fotos und ein Clip geben schon mal einen feurigen Vorgeschmack auf ihren Auftritt mit "Fire".

Der Countdown läuft: Am Samstagabend entscheidet sich, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten darf. Neun Acts stehen beim deutschen Vorentscheid auf der Bühne in Berlin - doch bereits jetzt sorgt eine für besonderes Aufsehen: Sarah Engels. Die 33-Jährige, einst bekannt geworden durch "Deutschland sucht den Superstar", will mit ihrem Song "Fire" das Ticket für Österreich lösen - und zeigt sich bei den Proben wenige Stunden vor der Live-Show in starker Form.

Sarah Engels: "Ihr habt Feuer für den Eurovision Song Contest bestellt?" Einen ersten Blick hinter die Kulissen teilte sie bereits auf Instagram. Zu sehen ist ein Clip, in dem sich eine Aufzugtür öffnet und den Blick freigibt auf die Sängerin und ihre Tänzerinnen. Die Botschaft ist unmissverständlich: "Ihr habt Feuer für den Eurovision Song Contest bestellt?", titelt der Clip auf Englisch.

"Bitteschön. Heute um 20:15 Uhr live auf im Ersten. Mit eurer Hilfe können wir FIRE vielleicht nach Wien bringen", schreibt Engels zu dem Clip. Ihr Look passt zum Titel: Sie trägt ein knallrotes, feuriges Outfit, während ihre Tänzerinnen ganz in Schwarz gekleidet sind - ein Kontrast, der die Sängerin wie eine Flamme in der Dunkelheit wirken lässt.

Bunt gemischte Konkurrenz

Der zuständige SWR gab Mitte Januar die neun Künstler bekannt, die beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026" antreten werden.

Die Konkurrenz ist bunt gemischt: Von "The Voice"-Gewinnerin Malou Lovis (26) mit ihrer Liebeshymne "When I'm With You" über das Berliner Italo-Disco-Duo Ragazzki bis hin zu Newcomern wie Laura Nahr (25) oder dem nicht-binären Künstler wavvyboi (27). Auch Molly Sue (25), Myle (25), Dreamboys The Band und Bela (23) wollen die Jury und das Publikum von sich überzeugen. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger (51) und Hazel Brugger (32).

Die Eskalation in Nahost sorgt indes für eine Programmverschiebung auf vielen Sendern: Im Ersten wurde für 20:15 Uhr ein "Brennpunkt" angekündigt, sodass der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest erst 15 Minuten später, also um 20:30 Uhr starten wird.