Erste Fotos von den Proben: Sarah Engels beim ESC-Vorentscheid

Am Abend entscheidet sich, wer Deutschland beim ESC in Wien vertritt. Sarah Engels gehört zu den neun Acts beim Vorentscheid - erste Exklusiv-Fotos und ein Clip geben schon mal einen feurigen Vorgeschmack auf ihren Auftritt mit "Fire".
Der Countdown läuft: Am Samstagabend entscheidet sich, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten darf. Neun Acts stehen beim deutschen Vorentscheid auf der Bühne in Berlin - doch bereits jetzt sorgt eine für besonderes Aufsehen: Sarah Engels. Die 33-Jährige, einst bekannt geworden durch "Deutschland sucht den Superstar", will mit ihrem Song "Fire" das Ticket für Österreich lösen - und zeigt sich bei den Proben wenige Stunden vor der Live-Show in starker Form.