1 Bill Gates und seine Tochter Jennifer 2019. Foto: imago images/ZUMA Press/Andrew Jacobs

Jennifer Gates ist unter der Haube. Die Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates gab ihrem Verlobten Nayel Nassar am Samstag das Jawort. Nun gibt es auch die ersten Bilder der Hochzeit.















Bill Gates (65) könnte nicht stolzer sein: Jennifer (25), die älteste Tochter des Microsoft-Gründers, hat geheiratet. Am Samstag (16. Oktober) gab sie ihrem Verlobten Nayel Nassar (30) in einem Traumkleid von Vera Wang das Jawort. Nun hat die Familie die ersten Fotos der Hochzeit veröffentlicht. Die Braut postete ein Foto mit ihrem Ehemann auf Instagram, das die beiden über das ganze Gesicht strahlend zeigt. Die beiden laufen einen langen von Blumen gesäumten Weg entlang, umringt von ihren Gästen. "Mein Universum", schrieb Jennifer Gates schlicht und setzte das Hochzeitsdatum dazu.

Nayel Nassar veröffentlichte ein ähnliches Foto der beiden. Die Hochzeit sei "der glücklichste Tag meines Lebens" gewesen. Bill Gates schrieb emotionale Worte zu einem Bild des Brautpaars: "Jenn und Nayel, es ist unmöglich in Worte zu fassen, wie glücklich es mich macht, euch an eurem Hochzeitstag voller Freude zu sehen. Ich bin so stolz auf euch beide wegen allem, was ihr in eurem bisherigen Leben erreicht habt und was ihr mit eurer gemeinsamen Zukunft tun werdet." Auch seine Exfrau Melinda Gates (57) nannte es eine "Freude, das Licht und die Liebe" der beiden feiern zu können.

Gäste mussten sich an strenge Corona-Regeln halten

Jennifer Gates und Nayel Nassar hätten bei ihrer Hochzeit einen Ratschlag befolgt, wie die 25-Jährige der US-amerikanischen "Vogue" erklärte: "Sich daran zu erinnern, dass es an diesem Tag nur um uns und unsere Liebe geht. Ich denke, das haben wir bei der Planung wirklich im Fokus behalten und trotzdem versucht, dass unsere Familien und Freunde es genießen können." Um ein sicheres Fest zu gewährleisten, mussten sich die Gäste an strenge Corona-Regeln halten und eine vollständige Impfung sowie ein negatives Testergebnis vorweisen. "Wir sind unglaublich glücklich, uns sicher mit unseren Lieben versammeln zu können", sagte Jennifer Gates.

Die Hochzeit fand auf der Farm des Paares in Westchester County im US-Bundesstaat New York statt. Gates und Nassar, die beide Springreiter sind, lernten sich auf der Reitbahn kennen. Im Januar 2020 verlobte sich das Paar im Skiurlaub.