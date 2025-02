Erste Eindrücke vom Leonberger Pferdemarkt: Der höchste Feiertag ist in vollem Schwung

16 Der traditionelle Pferdehandel auf dem Marktplatz startet im Regen. Die Vierbeiner scheint das nicht zu stören: Das Heu schmeckt trotzdem. Foto: Simon Granville

Es ist der wichtigste Feiertag eines jeden waschechten Leonbergers – und er ist schon in vollem Gange. Der Dienstag ist traditioneller Höhepunkt des Pferdemarkts, der dieses Jahr in seiner 332. Ausgabe stattfindet. Im Gegensatz zum Wochenende, an dem das Leonberger Rathaus gestürmt, Guggenmusik gespielt und die Kleinpferde im Reiterstadion prämiert wurden, ist der Dienstag in diesem Jahr aber nicht gerade mit strahlendem Sonnenschein beschenkt worden. Ein wenig Trüb war es also beim Pferdehandel auf dem Marktplatz und der Pferdeschau im Reiterstadion.