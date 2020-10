1 Abstrich in der Fieberambulanz im Neckarpark: Auch in Stuttgarter steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist in Stuttgart bei den Corona-Neuinfektionen der Warnwert von 35 Fällen übertroffen werden. Die Stadt zieht die Notbremse und schränkt die Teilnehmerzahl bei Feiern im privaten wie im öffentlichen Raum ein.

Stuttgart - Es war in den vergangenen Tagen ein Auf und ein Ab bei den Corona-Neuinfektionen in Stuttgart. Schon am vorigen Freitag war der Sieben-Tages-Wert pro 100 000 Einwohner auf 35,8 Fälle gestiegen und damit die Vorwarnstufe von 35 Fällen überschritten. Nur hatte man das erst am Montag gemerkt, als noch Nachmeldungen von positiven Tests der Vorwoche eintrafen, zu diesem Zeitpunkt aber war der Wert schon wieder auf 34,4 Fälle gesunken.

Angesichts dieser Entwicklung war die Stadt bereits am Dienstag entschlossen zu handeln, bekam dafür aber erst am späten Abend vom Landesgesundheitsamt grünes Licht, als der Sieben-Tages-Wert bei den Infektionen mit 35,4 Fällen erneut die Warnmarke riss.

Gültig vom 9. Oktober an

So ist es seit Mittwoch nun amtlich: In Stuttgart sind private Feiern von Freitag, 9. Oktober, an „nur noch eingeschränkt möglich“, wie es in einer Erklärung der Stadt heißt. Konkret bedeutet dies: „Private Zusammenkünfte sind nur noch möglich, wenn weniger als 25 Personen zusammenkommen.“ Über die Regelung für Treffen in Privaträumen hinaus gibt es auch Beschränkungen für Zusammenkünfte in öffentlichen oder angemieteten Räumen, hier liegt die Obergrenze bei 50 Personen. Wer sich nicht daran halte, warnt die Verwaltung, müsse mit „unmittelbarem Zwang“ rechnen. Geahndet würden Verstöße mit mindestens 250 Euro Bußgeld, im Einzelfall bis zu 25 000 Euro. Ausnahmen seien nur nach einer Genehmigung durch das Ordnungsamt möglich. Die Regelung gilt zunächst bis 25. Oktober.

Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) begründet die Entscheidung: „Wir fühlen uns stark an die Situation im März erinnert. Immer mehr Fälle werden registriert, das Infektionsgeschehen wird diffuser. Das bereitet uns Sorgen.“ Kuhn nannte das Vorgehen „zielgerichtet und angemessen.“ Es gehe darum, das öffentliche Leben weitestgehend aufrecht zu erhalten. „Wir wollen einen weitreichenden Lockdown verhindern. Damit Kinder in die Kita oder in die Schule gehen und Geschäfte offenbleiben können, schränken wir private Zusammenkünfte ein, so wie es auch andere Kommunen gemacht haben“, erklärte Kuhn und warb für Verständnis: „Jeder kann selbst dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.“

Starker Anstieg der Fallzahlen

Der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, betonte: „Der Trend neuer Infektionen ging zuletzt spürbar nach oben. Ein starker Anstieg der Fallzahlen zeichnet sich ab.“ Der Amtsleiter unterstrich, dass sich überall in der Republik Corona-Ausbrüche vermehrt auf Feiern und Partys zurückführen ließen. „Überall dort, wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen, laut reden, sich locker austauschen, verbreiten sich Viren.“ Um Infektionen nachverfolgen und Ketten durchbrechen zu können, müssen man deshalb an diesem Hebel ansetzen. Deshalb fordert Ehehalt die Menschen auf, „das Erlernte einzuhalten“. Man dürfe das Erreichte nicht gefährden. Der Leiter des Gesundheitsamts appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die Maskenpflicht sowie die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sowie Räume oft zu lüften.

