Erste Busse betankt: Deutschlandweit einzigartig? Waiblinger Wasserstoffprojekt geht an den Start

Der Rems-Murr-Kreis feiert seine ersten Wasserstoffbusse als Zukunftsprojekt. Die lokale Produktion in Waiblingen beginnt aber erst frühestens 2027.
Der Bus zischt leise an die Zapfsäule. Keine Dieselwolke, kein Motorbrummen, nur das Surren der Technik. Landrat Richard Sigel und Waiblingens Oberbürgermeister Sebastian Wolf greifen gemeinsam zur Zapfpistole, lächeln in die Kameras, während hinter ihnen die neue Wasserstofftankstelle am Waiblinger Tor in der Mittagssonne glänzt. Der Rems-Murr-Kreis feiert den Start seiner ersten Wasserstoffbusse – und inszeniert sich dabei als Vorreiter einer klimaneutralen Verkehrswende.