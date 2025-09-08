Erste Bilder seines Besuchs: Prinz Harry zeigt sich gut gelaunt in London

Prinz Harry ist in seiner alten Heimat und erste Fotos seiner Ankunft bei den WellChild Awards zeigen: Der Royal ist sichtlich bestens gelaunt.
Nach rund fünf Monaten Abwesenheit ist Prinz Harry (40) derzeit wieder in seiner britischen Heimat. Und die ersten Fotos seiner Ankunft bei den WellChild Awards in London zeigen: Der Herzog von Sussex ist offenbar bester Laune! Als er am Montagabend vor dem Royal Lancaster Hotel im dunkelblauen Anzug aus dem Auto ausstieg, wirkte der Royal sichtlich entspannt und hatte ein charmantes Lächeln auf den Lippen.