Erste Bilder seines Besuchs: Prinz Harry zeigt sich gut gelaunt in London

Prinz Harry ist in seiner alten Heimat und erste Fotos seiner Ankunft bei den WellChild Awards zeigen: Der Royal ist sichtlich bestens gelaunt.

Nach rund fünf Monaten Abwesenheit ist Prinz Harry (40) derzeit wieder in seiner britischen Heimat. Und die ersten Fotos seiner Ankunft bei den WellChild Awards in London zeigen: Der Herzog von Sussex ist offenbar bester Laune! Als er am Montagabend vor dem Royal Lancaster Hotel im dunkelblauen Anzug aus dem Auto ausstieg, wirkte der Royal sichtlich entspannt und hatte ein charmantes Lächeln auf den Lippen.

Bei der Veranstaltung, die das 20-jährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation WellChild feiert, stehen schwerkranke Kinder und ihre Familien im Mittelpunkt. Harry, seit Jahren Schirmherr der Organisation, nahm die Gelegenheit wahr, Preisträger zu ehren und die Hingabe der Pflegepersonen zu würdigen.

Doch der Tag war für den Prinzen nicht nur von offiziellen Terminen geprägt, sondern auch persönlich emotional: Bevor er nach London reiste, führte sein erster Weg ihn nach Schloss Windsor. Dort legte er einen Kranz nieder und gedachte seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), am dritten Jahrestag ihres Todes.

Trifft Prinz Harry auch seinen Vater?

Laut dem ITV-Reporter Chris Ship, der auf X ein Video von Harrys Ankunft bei der Preisverleihung teilte, soll der jüngste Sohn von König Charles III. (76) die restliche Woche in Großbritannien verbringen. Ob auch ein Treffen mit seinem Vater geplant ist, sei nicht bekannt. Der hält sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland auf, wo er seine Sommerpause verbringt, soll aber regelmäßig für seine Krebsbehandlung nach London reisen. Das letzte persönliche Treffen zwischen Charles und Harry liegt über anderthalb Jahre zurück.

Mehrere Termine in Großbritannien

Aktuell ist nur ein weiterer offizieller Termin bekannt: Am Dienstag besucht Prinz Harry das Community Recording Studio in Nottingham, wo er laut "BBC" eine Spende an die Organisation "Children in Need" ankündigen wird. Laut "The Sun" stehen für Harry am Mittwoch und Donnerstag weitere private Treffen mit seinen Wohltätigkeitsorganisationen und Schirmherrschaften auf dem Programm.