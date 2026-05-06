Erste Auslandsreise seit Krebsdiagnose: Prinzessin Kate reist nächste Woche nach Italien

Prinzessin Kate wird nächste Woche nach Italien reisen. Es ist ihr erster offizieller Auslandstermin seit dreieinhalb Jahren - und ein weiterer Schritt in ihre Rückkehr ins Arbeitsleben nach der Krebsdiagnose. Ihr letzter Solo-Besuch führte sie 2022 nach Dänemark.
Prinzessin Kate (44) wird in der kommenden Woche nach Italien reisen. Es ist ihre erste offizielle Auslandsreise seit dreieinhalb Jahren und damit ein deutlich sichtbarer Schritt zurück in den vollen Dienstplan, nachdem die Princess of Wales 2024 wegen einer Krebserkrankung lange aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Das berichtet die britische "Daily Mail".