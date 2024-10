Erste Anmeldungen für Nikolausdörfle in Leonberg: Stände und Standplätze sind gefragt

1 Weihnachten kommt bald (Symbolbild): Das Nikolausdörfle soll in Leonberg darauf einstimmen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Bei der Stadt haben die ersten Vereine und Organisationen Interesse bekundet für einen Stand. Die Organisation übernimmt federführend das Ordnungsamt.











Link kopiert



Das Nikolausdörfle in Leonberg soll am ersten Adventswochenende über die Bühne gehen. Für den Nachfolger des Adventsdörfles, das in den vergangenen beiden Jahren an allen vier Adventswochenenden stattgefunden hatte, vermeldet die Stadt erste Anmeldezahlen. „Aktuell sind bereits 19 Interessenbekundungen für einen Stand per Mail eingegangen“, verkündet Rathaus-Pressesprecher Sebastian Küster.