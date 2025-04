Erstausstrahlung am 17. Dezember 1989: Dauerbrenner Die Simpsons: Kurz vor Folge 1 fiel die Berliner Mauer

Das Alter einer Sache oder einer Person wird meist erschreckend deutlich, sobald man es in einen historischen oder popkulturellen Kontext setzt. Der junge Kollege hat in seinem Leben noch nie versucht, mit einem Bleistift eine verhedderte Audiokassette zu retten? Selbst ist man dagegen alt genug, zum nächtlichen Sendeschluss der TV-Kanäle noch das Testbild nebst Pfeifton miterlebt zu haben?

So lange begleiten uns schon "Die Simpsons"

Eine Fernseh-Konstante für Jung und ziemlich Alt stellen seit geraumer Zeit die gelben Bewohner von Springfield rund um Kultfamilie "Die Simpsons" dar. Wie inzwischen bekannt wurde, wird die Zeichentrickserie von Matt Groening (71) noch mindestens vier weitere Staffeln umfassen und somit die 40. Jubiläumsausgabe definitiv erreichen. Eine Zeitreise zurück zu jenem Tag, als die Serie in den USA ihren Anfang fand, macht deutlich, wie unglaublich das ist.

Am 17. Dezember 1989 flimmerte die erste reguläre Episode mit dem Titel "Es weihnachtet schwer" (Originaltitel: "Simpsons Roasting on an Open Fire") beim Sender Fox über die US-amerikanischen Bildschirme. Passend zum Veröffentlichungszeitpunkt war die erste Folge also sogleich eine Weihnachtsepisode, bei der die Simpsons über Umwege den seither stets treuen, wenn auch arg faulen Familienhund Knecht Ruprecht aufnahmen.

Mauerfall bis "Zurück in die Zukunft 2"

Etwas über einen Monat zuvor hatte sich ein zweites nicht unwesentliches Ereignis zugetragen: der Fall der Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Der US-Präsident hörte zu dieser Zeit und seit knapp einem Jahr auf den Namen George Bush (ohne W., 1924-2018), Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) war derweil bereits seit sieben Jahren im Amt.

Die deutschen Charts wurden im Dezember 1989 überraschend nicht von David Hasselhoff und "Looking For Freedom" dominiert, sondern von Phil Collins' "Another Day in Paradise". Vier Tage vor dem "Simpsons"-Debüt, am 13. Dezember 1989, hatte gerade Taylor Swift das Licht der Welt erblickt. Und in den Kinos lief seit dem 14. Dezember "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" und ab dem 21. Dezember "Zurück in die Zukunft 2".

In Deutschland musste man sich übrigens noch bis zum 28. Februar 1991 gedulden, ehe die erste Staffel von "Die Simpsons" via Premiere veröffentlicht wurde. Kanzler und US-Präsident waren noch dieselben, Swift lernte wohl gerade das Laufen. Die Kino-Konkurrenz zum deutschen TV-Start von Homer und Co. lautete unter anderem "Der mit dem Wolf tanzt", "Das Schweigen der Lämmer", "Kindergarten Cop" und Loriots "Pappa Ante Portas". Und musikalisch gab es in den Charts kein Vorbeikommen an "Beinhart" von Torfrock - einer anderen berühmten Zeichentrickfigur namens Werner sei Dank.