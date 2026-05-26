Kronprinz Haakon macht sich öffentlich große Sorgen: Der Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit hat sich zuletzt erheblich verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet seit 2018 an einer unheilbaren Lungenerkrankung.

Kronprinz Haakon von Norwegen (52) hat am Dienstag mit ungewöhnlicher Offenheit über den Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit (52) gesprochen - und dabei kein gutes Bild gezeichnet. "Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich stelle fest, dass sich ihr Zustand zuletzt erheblich verschlechtert hat", sagte der 52-Jährige übereinstimmenden Medienberichten nach vor Journalisten. "Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Sie braucht täglich Sauerstoff, das hilft ein wenig, ist aber offensichtlich keine völlig befriedigende Lösung."

Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer seltenen Form der Lungenfibrose, wie 2018 bekannt wurde. Bei der Erkrankung vernarbt das Lungengewebe zunehmend und die Atmung wird erschwert. Seither musste sie immer wieder Auszeiten nehmen oder ihre offiziellen Verpflichtungen deutlich reduzieren. Zuletzt trat sie bei öffentlichen Terminen mit einer Nasenkanüle auf - einem dünnen Schlauch, der mit einem Sauerstoffgerät verbunden ist, das ein Palastmitarbeiter bei ihr trägt. Im Dezember hatte der Palast mitgeteilt, dass eine Lungentransplantation für die Kronprinzessin möglicherweise notwendig werden könnte.

Schwierige Monate im Rampenlicht

Für Mette-Marit, die Haakon im Jahr 2001 heiratete, war die jüngste Zeit auch abseits ihrer Erkrankung belastend. Im Januar wurden Dokumente publik, die eine Freundschaft und regelmäßigen Kontakt mit dem verurteilten US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischen 2011 und 2014 belegten. Der Fall sorgte für erhebliche Aufmerksamkeit und stellte das Ansehen der Kronprinzessin in Frage.

Dazu kommt eine weitere schwere Belastung innerhalb der Familie: Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung steht derzeit wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht - Vorwürfe, die er bestreitet. Das Urteil wird für den 15. Juni erwartet.

Unheilbare Krankheit, ungewisse Zukunft

Haakon wählt in diesen Tagen den seltenen Weg der öffentlichen Offenheit, wenn es um den Gesundheitszustand seiner Frau geht. Dass er nun selbst vor Kameras tritt und von Sorge spricht, unterstreicht den Ernst der Lage. Die Lungenfibrose ist nicht heilbar; Behandlungen können das Fortschreiten allenfalls verlangsamen. Ob und wenn ja in welchem Umfang Mette-Marit wieder vollumfänglich öffentliche Aufgaben übernehmen kann, ist offen.