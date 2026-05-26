Kronprinz Haakon macht sich öffentlich große Sorgen: Der Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit hat sich zuletzt erheblich verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet seit 2018 an einer unheilbaren Lungenerkrankung.
Kronprinz Haakon von Norwegen (52) hat am Dienstag mit ungewöhnlicher Offenheit über den Gesundheitszustand seiner Frau Mette-Marit (52) gesprochen - und dabei kein gutes Bild gezeichnet. "Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich stelle fest, dass sich ihr Zustand zuletzt erheblich verschlechtert hat", sagte der 52-Jährige übereinstimmenden Medienberichten nach vor Journalisten. "Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Sie braucht täglich Sauerstoff, das hilft ein wenig, ist aber offensichtlich keine völlig befriedigende Lösung."