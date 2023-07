1 Rund 40 Interessierte sind zur Bürgerversammlung gekommen und haben sich über die Planungen informiert. Foto: Peter Mann

In Kornwestheim soll die erste Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Kreis Ludwigsburg entstehen. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat darüber, ob die Stadt den Vertrag mit dem Land eingeht. Doch was bedeutet das Ganze eigentlich für die Stadt?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Land will 2024 in Kornwestheim die erste Erstaufnahmeeinrichtung im Kreis Ludwigsburg eröffnen. Darüber informierten das Regierungspräsidium Stuttgart sowie die Stadt am Montagabend in einer Bürgerversammlung im Kultur- und Kongresszentrum. Geplant ist demnach, das bereits seit längerer Zeit als Flüchtlingsunterkunft genutzte Gebäude in der Villeneuvestraße 92 zu sanieren und dann als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge zu betreiben. Im Gemeinderat steht das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung. Doch was bedeutet eine Erstaufnahmestelle überhaupt und was hat die Stadt davon?