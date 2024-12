Erstaufnahme für Geflüchtete: Warum keine Lea im Wahlkreis von Kretschmann? BI macht weiter Druck

1 Kommt die Lea auf den Schanzacker am Fuße des Hohenaspergs? Der Widerstand dagegen ist groß. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Die Bürgerinitiative gegen eine Landeserstaufnahmeeinrichtung bei Tamm und Asperg (Kreis Ludwigsburg) stellt die Frage: Warum gibt es keine Lea im Wahlkreis von Winfried Kretschmann?











Link kopiert



Der Widerstand gegen eine Landeserstaufnahme (Lea) auf dem Schanzacker der Stadt Ludwigsburg hält weiter an. Die Gegner halten den Druck hoch und befragen 18 Mitglieder des Regierungskabinetts, inwieweit sie Massenunterkünfte mit 1000 bis 2000 Geflüchteten befürworten. Die Bürgerinitiative gegen eine Lea bei Tamm und Asperg (GGLTA) lehnt Unterbringungen in dieser Größenordnung ab. Nur eins der befragten Mitglieder des Kabinetts habe eine Lea im eigenen Wahlkreis, stellt die Bürgerinitiative fest – und stellt Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Frage, warum er in seinem Wahlkreis Nürtingen nicht mit gutem Beispiel vorangehe?