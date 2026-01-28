Gleich zwei Premieren auf Schloss Windsor: Erstmals in der Geschichte diente die royale Residenz als Ort für die Erstaufführung eines Films. König Charles III. stellte "Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs" vor - eine Doku über sein Lebenswerk.
Erstmals in der Geschichte der britischen Monarchie diente eine königliche Residenz als Schauplatz für eine Filmpremiere: König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) luden am Mittwochabend zur feierlichen Erstaufführung der Dokumentation "Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs" in die berühmte Waterloo Chamber von Schloss Windsor ein.