Erst zum siebten Mal in der langen Geschichte der Academy Awards gibt es in einer Oscar-Kategorie einen Gleichstand. Gleich zwei Filmcrews können sich über den Oscar für den "Besten Kurzfilm" freuen.
Bei der 98. Oscarverleihung sorgte eine weniger prominente Kategorie für Aufsehen. Der Academy Award für den besten Kurzfilm des Jahres 2026 schrieb augenblicklich Oscar-Geschichte. Im Dolby Theatre in Los Angeles verkündete Presenter und Marvel-Star Kumail Nanjiani (47) am frühen Montagmorgen deutscher Zeit ein ungewöhnliches Ergebnis. Es gab einen Gleichstand.