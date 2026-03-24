Erst Super Bowl, jetzt Kurzurlaub: Neue Liebe? Orlando Bloom soll ein Schweizer Model daten

Die Gerüchteküche brodelt: Hat Hollywoodstar Orlando Bloom sein Herz an ein Model aus der Schweiz verloren? In den vergangenen Wochen sollen die beiden immer wieder gemeinsam unterwegs gewesen sein - zuletzt vor wenigen Tagen in ihrer Heimat.
Nach der Trennung von Katy Perry (41) soll auch Orlando Bloom (49) wieder vergeben sein. Bereits seit einigen Wochen wird über eine Liaison mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel (28) spekuliert. Nun sollen die beiden erneut gemeinsam in deren Heimat unterwegs gewesen sein.