Erst Super Bowl, jetzt Kurzurlaub: Neue Liebe? Orlando Bloom soll ein Schweizer Model daten

Die Gerüchteküche brodelt: Hat Hollywoodstar Orlando Bloom sein Herz an ein Model aus der Schweiz verloren? In den vergangenen Wochen sollen die beiden immer wieder gemeinsam unterwegs gewesen sein - zuletzt vor wenigen Tagen in ihrer Heimat.

Nach der Trennung von Katy Perry (41) soll auch Orlando Bloom (49) wieder vergeben sein. Bereits seit einigen Wochen wird über eine Liaison mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel (28) spekuliert. Nun sollen die beiden erneut gemeinsam in deren Heimat unterwegs gewesen sein.

Schon mehrfach gemeinsam unterwegs Laut der britischen Zeitung "The Sun" gönnten sich die beiden einen Kurzurlaub in der Schweiz. Dabei soll er auch ihre Freunde und Familie kennengelernt haben. Nach einem Aufenthalt im Luxushotel "The Dolder Grand" in Zürich soll es für ein Wochenende weiter ins Fünf-Sterne-Resort Bürgenstock am Vierwaldstättersee gegangen sein. Offiziell war Bloom für eine Werbeveranstaltung für Porsche in der Schweiz.

"Orlando und Luisa treffen sich seit einigen Monaten heimlich", wird ein Insider zitiert. "Sie sind zu einer richtigen kleinen Familie geworden, und Orlando hat sogar seinen Minipudel Biggie Smalls für die Reise einfliegen lassen." Da er in Los Angeles und sie in New York lebe, könnten sie sich zwar nicht ständig sehen, stünden aber "in ständigem Kontakt und es knistert gewaltig zwischen ihnen".

Bereits im Februar kamen erste Schlagzeilen auf, nachdem die beiden Arm in Arm beim Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, gesehen und fotografiert wurden. Kurz danach berichtete das Schweizer Portal "20 Minuten", das die beiden wohl auch schon zu Beginn des Jahres zusammen Skifahren in Klosters gewesen seien. Quellen wollen den Schauspieler "mit einer jungen, blonden Frau" gesichtet haben. Zudem posteten beide Anfang Januar auf ihren Instagram-Accounts Bilder von dem Schnee-Trip.

Modeljobs und Psychologiestudium

Wer ist die Frau, die dem Hollywoodstar den Kopf verdreht haben soll? Laut "20 Minuten" wuchs Luisa Laemmel in Zürich auf. Ihre Modelkarriere startete sie mit 16 Jahren, nachdem sie am Wettbewerb "Elite Model Look" teilgenommen hatte. Sie arbeitete demnach in Paris, Mailand und London und zog 2019 schließlich nach New York. Laemmel war bereits für bekannte Marken wie Maybelline, Max Factor, L'Oréal, YSL Beauty, Calvin Klein und Vera Wang im Einsatz. Daneben studierte sie in England Psychologie und schloss mit einem Bachelor of Science ab.

Bloom ist bereits zweifacher Vater

Popstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom galten viele Jahre als Traumpaar. Sie waren seit 2019 verlobt und bekamen 2020 Tochter Daisy (5). Im Sommer 2025 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Katy Perry ist inzwischen mit Kanadas ehemaligen Premierminister Justin Trudeau (54) zusammen. Aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (42) hat Orlando Bloom noch einen Sohn - Flynn (15).