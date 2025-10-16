Erst Studium, dann Ausbildung: „Ich muss keine Angst vor KI haben“ – eine angehende Malermeisterin erzählt

Viviane Böpple hat nach ihrem Studium eine Ausbildung gemacht. Die angehende Malermeisterin und Betriebsmanagerin fühlt sich angesichts der Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt bestärkt.
Wenn es etwas anders gelaufen wäre im Leben von Viviane Böpple würde sie jetzt wohl immer noch als Buchhalterin die Finanzbücher eines Unternehmens führen und sich ausgiebig mit Zahlungseingängen und Ausgängen befassen. Stattdessen steht die 34-jährige Ditzingerin strahlend vor ihrem eindrucksvollen Meisterstück, eine Hommage an ihre Lieblingssportart American Football. In der Schule für Farbe für Gestaltung sind aktuell alle Meisterstücke der angehenden Betriebsmanager im Handwerk und der angehenden Gestalter ausgestellt.