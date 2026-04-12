Einen langwierigen Wettkampf lieferten sich Sebastian Ströbel und Henning Baum bei "Schlag den Star". Erst nach 1 Uhr stand der Sieger fest. Der aus der Serie "Der Bergretter" bekannte Ströbel setzte sich durch - ausgerechnet in einem Spiel, bei dem Baum vor zehn Jahren noch gewonnen hatte.
"Der letzte Bulle" gegen den "Bergretter": Beim Duell der beliebten Serienschauspieler Henning Baum (53) und Sebastian Ströbel (49) bei "Schlag den Star" war es am Samstagabend bis zum Schluss spannend. Am Ende konnte sich jedoch Ströbel durchsetzen und 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.