Erst München, dann Berlin: Heidi Klum: Von der Wiesn ans GNTM-Set

Nach ausgelassenen Tagen im Zeichen des Oktoberfests mit Familie und Freunden ging es für Heidi Klum am Sonntag direkt weiter nach Berlin. Dort wartete bereits der nächste "Germany's next Topmodel"-Dreh auf sie. Die Show-Chefin zeigte sich auf Instagram völlig erschöpft.

Heidi Klum (52) kommt auch nach durchfeierten Nächten auf dem Oktoberfest ihren Verpflichtungen nach. Nachdem sie zunächst ihr eigenes "HeidiFest" in München gefeiert hatte, ging es am Wochenende auf das echte Oktoberfest. Doch die Entspannung war nur von kurzer Dauer. Am Sonntag teilte die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin drei aufschlussreiche Fotos auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen: eine völlig erschöpfte Heidi Klum, die an verschiedenen Orten ein Nickerchen einlegt. Das erste Bild zeigt sie auf der Rückbank eines Autos, das zweite auf einer Couch und das dritte sogar auf einem Heuballen.

Offenbar hatte sich die 52-Jährige nach den Oktoberfest-Feierlichkeiten direkt auf den Weg nach Berlin gemacht, um dort die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" fortzusetzen. Die Nacht zwischen dem Münchner Volksfest zur Berliner TV-Produktion scheint dabei kurz gewesen zu sein.

Familienfeier im Hofbräuhaus

Vergangene Woche hatte Klum mit ihrer ganzen Familie und Freunden eine Art vorgezogenen Oktoberfest-Start gefeiert. Das "HeidiFest" im traditionsreichen Münchner Hofbräuhaus war der Auftakt zu ihrem bayerischen Wochenende. Mit von der Partie waren ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) nebst Zwillingsbruder Bill, Heidis vier Kinder, ihre Mutter Erna sowie zahlreiche Freunde und Musiker.

Am Wochenende ging die Feier dann nahtlos weiter - diesmal auf dem echten Münchner Oktoberfest. Im Promizelt Käfer Wiesn-Schänke ließ sich das Paar die bayerische Gemütlichkeit nicht entgehen. Doch während andere Wiesn-Besucher den Sonntag traditionell zum Ausschlafen nutzen, wartete auf Klum bereits der nächste berufliche Termin.

Die Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" laufen bereits auf Hochtouren. Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.