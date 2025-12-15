Im Weihnachtsspecial ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan betont, dass zu an den Feiertagen alles um die Familie dreht. Sie selbst wird jedoch einen Großteil ihrer Verwandten nicht sehen.

Weihnachten ist das Fest der Familie: Doch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden es wohl erneut wieder fernab der meisten Verwandten feiern. Wie die US-Seite "Page Six" erfahren haben will, wird das Herzogpaar von Sussex die Weihnachtstage im engsten Kreis in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, verbringen.

Mit dabei seien nur die beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sowie Meghans Mutter Doria Ragland (69). Anschließend gehe es mit einigen Freunden zu einem "luxuriösen Neujahrsurlaub im Ausland".

Kein Besuch bei Meghans Vater im Krankenhaus

Ein Besuch in der Klinik auf den Philippinen, in der Meghans Vater Thomas Markle (81) behandelt wird, ist aber laut verschiedenen Medienberichten nicht geplant. Am 3. Dezember - ausgerechnet dem Tag, an dem "With Love, Meghan: A Holiday Celebration" auf Netflix Premiere feierte - musste der 81-Jährige notoperiert werden. Bei ihm wurde ein gefährliches Blutgerinnsel festgestellt, weswegen sein linker Unterschenkel amputiert werden musste.

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater zerbrach kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten. Herzogin Meghan schickte ihrem Vater nun zwar einen Brief ins Krankenhaus - zu mehr Kontakt soll sie aber nicht bereit sein. Und das, obwohl Thomas Markle seine Tochter laut "The Mail on Sunday" gebeten habe, ihn "noch einmal zu sehen, bevor ich sterbe". Er erzählte der Zeitung auch, dass er sich wünsche, seinen Schwiegersohn Prinz Harry und seine Enkelkinder zu treffen, "bevor es zu spät ist".

Royal Family feiert auf Sandringham ohne Harry und Meghan

Dazu wird es zum Weihnachtsfest aber wohl nicht kommen. Auch Harrys Familie werden die Sussexes in diesem Jahr erneut nicht sehen. Die Royals versammeln sich traditionell bei König Charles (77) auf Schloss Sandringham. Harry und Meghan, die sich 2020 von der Königsfamilie abgekehrt haben und in ein Kalifornien ein neues Leben starteten, sollen wie in den Vorjahren keine Einladung erhalten haben.