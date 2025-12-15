Im Weihnachtsspecial ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" hat Herzogin Meghan betont, dass zu an den Feiertagen alles um die Familie dreht. Sie selbst wird jedoch einen Großteil ihrer Verwandten nicht sehen.
Weihnachten ist das Fest der Familie: Doch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden es wohl erneut wieder fernab der meisten Verwandten feiern. Wie die US-Seite "Page Six" erfahren haben will, wird das Herzogpaar von Sussex die Weihnachtstage im engsten Kreis in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, verbringen.