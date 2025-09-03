Erst geborgen, dann untersucht: Warum sank 1919 das deutsche U-Boot U16?
Das mehr als 100 Jahre alte deutsche U-Boot-Wrack liegt im Hafen von Cuxhaven. Es handelt sich um das 1919 nördlich der zu Hamburg gehörenden Insel Scharhörn gesunkene U-Boot U16 der Kaiserlichen Marine. Foto: Sina Schuldt/dpa

Vor mehr als 100 Jahren sank das U-Boot U16 vor Scharhörn. Der Marinehistoriker Jann M. Witt hat einen Verdacht, wie es zum Untergang auf dem Weg nach England kam.

Nach 106 Jahren liegt das kaiserliche U-Boots U16 wieder auf dem Trockenen. Ein erster Teil des 57 Meter langen Bootes wurde in der Nacht zum Montag mit Hilfe eines Schwimmkrans aus der Nordsee vor Scharhörn geborgen. Doch warum war das U-Boot 1919 überhaupt gesunken? „Es ist nichts von Toten bekannt“, sagt der Marinehistoriker Jann M. Witt vom Deutschen Marinebund.

 
Die Auslieferung deutscher U-Boote an die Alliierten war nach dem Ersten Weltkrieg eine der Voraussetzungen für den Waffenstillstand. Foto: Imago/kolbert-press/Burghard Schreyer

War es ein „Unfall“?

Witt betont, er habe daher die begründete Annahme, dass es sich um einen „Unfall“ handelte. „Vermutlich ist das U-Boot von der Besatzung selbst versenkt worden, um der Auslieferung zu entgehen.“ Die Nähe des Untergangsorts zu Scharhörn sei ein Indiz dafür.

Die Auslieferung deutscher U-Boote an die Alliierten sei nach dem Ersten Weltkrieg eine der Voraussetzungen für den Waffenstillstand gewesen, erklärt Witt. „Weil die U-Boote sich im Ersten Weltkrieg durchaus als gefährliche Waffe erwiesen haben. Eigentlich mussten alle U-Boote ausgeliefert werden.“

Das 1916 gebaute U-Boot UC71 sank 1919 auf einer Überführungsfahrt nach England vor der Nordseeinsel Helgoland. Foto: Imago/kolbert-press/Burghard Schreyer
Das Wrack lag bis Montag noch immer dort. Seit 2012 stand es unter Denkmalschutz. Foto: Bodo Marks/dpa

Wurde U 16 selbst versenkt?

Witt verwies auf das Schicksal des ebenfalls 1919 vor Helgoland untergegangen U-Bootes UC71. „Das ist nun definitiv bei der Überfahrt von der Besatzung versenkt worden.“ Er halte es für durchaus wahrscheinlich, dass an Bord von U16 etwas Ähnliches passiert sei. „Man also gesagt hat: Wir wollen nicht, dass unser Boot in die Hände des Feindes fällt.“

Das 1916 gebaute U-Boot UC71 sank 1919 auf einer Überführungsfahrt nach England vor der Nordseeinsel Helgoland. Das Wrack liegt noch immer dort. Seit 2012 steht es unter Denkmalschutz.

Petroleum statt Diesel

Das nun geborgene Boot U16 wurde 1911 bei der Germaniawerft in Kiel gebaut. „Es ist eines der frühesten U-Boote der kaiserlichen Marine gewesen», sagt Witt. Der Aufbau der deutschen U-Boot-Flotte habe erst wenige Jahre zuvor mit U1 begonnen, weil erst kurz nach der Jahrhundertwende tatsächlich verlässliche Verbrennungsmotoren zur Verfügung standen, um U-Boote auch über größere Distanzen anzutreiben.

Elektromotoren seien zwar seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert immer in Betracht gezogen worden, sagt Witt. „Die Problematik war dabei eben halt immer nur: Wie lade ich sie wieder auf? Man kann ja schlecht ein langes Kabel hinter sich herschleppen.“

Deshalb sei für hochseefähige U-Boote ein Überwasserantrieb notwendig, sagt Witt. Weil Diesel-Motoren damals noch nicht so weit gewesen seien, sich Benzin leicht verflüchtige und durch giftige Dämpfe eine hohe Explosionsgefahr entstehe, habe sich die Kaiserliche Marine bei ihren ersten U-Booten für Petroleum-Motoren entschieden.

U 16: Feldpostkarte von Georg Cording, Nordseekriegsschauplatz vom 1. Juni 1915 an Mariechen Westerholt, Osternburg im Großherzogtum Oldenburg. Foto: gemeinfrei
Eine Bergung des U-Bootes in einem Stück ist in der Nacht zum Montag nicht gelungen. Foto: Imago/kolbert-press/Burghard Schreyer

30 Schiffe auf Feindfahrten versenkt

U16 habe rund ein Dutzend Feindfahrten unternommen und dabei knapp 30 Schiffe versenkt, berichtet Witt. Später seien die Petroleum-Boote meist nur noch als Schulungsbote oder in der Ostsee eingesetzt worden. Durch die Einführung von Booten mit Dieselantrieb seien die Petroleum-Boote bereits bei Kriegsbeginn im Prinzip veraltet gewesen.

Eine Bergung des U-Bootes in einem Stück ist in der Nacht zum Montag nicht gelungen. Experten wollen mit einem niederländischen Schwimmkran aber auch noch die zweite Hälfte von U16 aus der Nordsee bergen. Das Wrack soll an einen Schrotthandel gehen. Die Batterien des Bootes sollen entsorgt werden.

 