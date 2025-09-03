Erst geborgen, dann untersucht: Warum sank 1919 das deutsche U-Boot U16?

Vor mehr als 100 Jahren sank das U-Boot U16 vor Scharhörn. Der Marinehistoriker Jann M. Witt hat einen Verdacht, wie es zum Untergang auf dem Weg nach England kam.
Nach 106 Jahren liegt das kaiserliche U-Boots U16 wieder auf dem Trockenen. Ein erster Teil des 57 Meter langen Bootes wurde in der Nacht zum Montag mit Hilfe eines Schwimmkrans aus der Nordsee vor Scharhörn geborgen. Doch warum war das U-Boot 1919 überhaupt gesunken? „Es ist nichts von Toten bekannt“, sagt der Marinehistoriker Jann M. Witt vom Deutschen Marinebund.