Erschütternde Situation auf einem Schiff: Hayden Panettiere schildert Übergriff von sehr berühmten Mann

Hayden Panettiere beschreibt in ihrem kommenden Memoir einen erschreckenden Vorfall: Als 18-Jährige fand sie sich auf einem Schiff in einer Situation wieder, aus der es kein Entkommen gab.
Hayden Panettiere (36) hat im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend öffentlich gemacht. Es handelt sich um ein Kapitel aus ihren bevorstehenden Memoiren "This Is Me: A Reckoning", das einen Vorfall beschreibt, der sich ereignete, als Panettiere gerade 18 Jahre alt war.