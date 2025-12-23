Erschütternde Details: Sterbeurkunde von Rob und Michele Reiner veröffentlicht

Am 14. Dezember wurden Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele tot in ihrem Haus aufgefunden. Nun wurden die Sterbeurkunden veröffentlicht - sie offenbaren erschütternde Details über die letzten Minuten des Ehepaars. Ihr Sohn Nick wurde wegen Mordes angeklagt.

Der gewaltsame Tod von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und seiner Ehefrau Michele (1957-2025) erschütterte Hollywood vor gut einer Woche. Nun liegen die offiziellen Sterbeurkunden vor, die "TMZ" am Dienstag, dem 23. Dezember, einsehen konnte. Sie bestätigen die grausamen Umstände, unter denen das Ehepaar in seinem Zuhause in Los Angeles ums Leben kam.

Beide starben laut den Dokumenten an "mehreren Stichverletzungen", verursacht durch ein Messer und "durch eine andere Person". Die Zeitspanne zwischen den Verletzungen und dem Tod wird mit "Minuten" angegeben. Rob wurde demnach gegen 15:45 Uhr aufgefunden, Michele nur eine Minute später um 15:46 Uhr. In ihrer Sterbeurkunde wird sie bereits als "verwitwet" geführt.

Sohn wegen Mordes angeklagt

Die Leichen des Ehepaars wurden mittlerweile eingeäschert, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Bereits am 19. Dezember waren sie an die Familie übergeben worden, wie "People" zuvor berichtete.

Im Zusammenhang mit dem Tod seiner Eltern wurde der 32-jährige Sohn Nick festgenommen. Ihm werden zwei Fälle von Mord ersten Grades zur Last gelegt. Er befindet sich ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Bei einem kurzen Gerichtstermin am 17. Dezember gab er noch keine Stellungnahme ab. Mehreren Berichten zufolge wurde Nick vor den Taten wegen Schizophrenie behandelt.

Ein Paar seit "Harry und Sally"

Rob und Michele lernten sich während der Dreharbeiten zu "Harry und Sally" kennen, bei dem er Regie führte. 1989 heirateten sie. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder: Nick, Romy und Jake. Aus seiner ersten Ehe mit Penny Marshall brachte Rob zudem seine Adoptivtochter Tracy mit in die Familie.

Informationen zu einer Gedenkfeier für Rob und Michele sollen "zu einem späteren Zeitpunkt" bekanntgegeben werden, wie ein Sprecher von Romy und Jake am 22. Dezember mitteilte.