Erschütternde Aufnahmen: Doku über Messerattacke auf Salman Rushdie

Erschütternde private Aufnahmen aus der Zeit direkt nach der Messerattacke auf Salman Rushdie zeigt der Dokumentarfilm "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie". Der umjubelte Autor erinnert sich in einem Interview an die damaligen Ereignisse zurück.
Im August 2022 wurde Schriftsteller Salman Rushdie (78) Opfer eines fürchterlichen Angriffes. Ein islamistisch motivierter Attentäter stach auf der Bühne einer Veranstaltung im Bundesstaat New York mehrfach auf ihn ein, Rushdie verlor unter anderem sein rechtes Auge. Der bekannte Filmemacher Alex Gibney ("Zero Days", 72) hat über die Zeit nach diesem heimtückischen Mordanschlag nun den Dokumentarfilm "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" gedreht. Zu sehen sind darin erschütternde Szenen.