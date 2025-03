Erschrocken nach einem Shanghai-Besuch: Nico Rosberg zeigt sich schockiert über E-Autos aus China

1 Nico Rosberg setzt sich als Investor für nachhaltige Innovationen ein. Foto: ddp images/Steffens

Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg hat sich in einem neuen Interview erschrocken über die Entwicklung der E-Autos aus China gezeigt.











Link kopiert



Seit dem Ende seiner Formel-1-Karriere engagiert sich Nico Rosberg (39) als Unternehmer und Investor. Als solcher ist er auch ein großer Befürworter von nachhaltigen Innovationen und investiert gezielt in Start-ups, die sich auf grüne Technologien, Elektromobilität und erneuerbare Energien konzentrieren. Als Experte für diese Themen war er nun im Podcast "The Pioneer Briefing" zu Gast und äußerte sich in diesem Gespräch schockiert über die aktuellen E-Autos aus China.