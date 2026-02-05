Schauspielerin Claire Foy wurde durch "The Crown" weltberühmt. In einem Podcast verriet sie nun ein erschreckendes Gesundheitsgeheimnis: Fünf Jahre lang lebten Parasiten in ihrem Körper.

Sie spielte die Queen, doch privat hatte Claire Foy (41) mit einem weit weniger glamourösen Problem zu kämpfen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Table Manners" plauderte die britische Schauspielerin eigentlich über ihre Essgewohnheiten, als sie beiläufig eine ziemlich unappetitliche Geschichte zum Besten gab: Jahrelang lebten Parasiten in ihrem Körper, ohne dass sie es ahnte.

Eigentlich ging es nur darum, warum Foy keinen Kaffee und keinen koffeinhaltigen Tee mehr trinkt. Die Antwort darauf nahm allerdings eine völlig unerwartete Wendung. "Ich hatte Parasiten. Eklig. Hätte ich nicht erwähnen sollen", gestand die Darstellerin freimütig in dem Gespräch.

Sie nahm immer weiter ab

Was folgte, war die Schilderung einer langen Leidenszeit, die Foy zunächst gar nicht einordnen konnte. Aufgefallen sei ihr vor allem, dass etwas mit ihrem Essverhalten nicht stimmte. "Ich habe ständig abgenommen und wusste nicht, was los war", berichtete sie. "Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig." Trotz großer Mengen an Nahrung verlor sie weiter an Gewicht - ein typisches Symptom für einen Parasitenbefall, heißt es etwa auf der Webseite der US-amerikanischen Cleveland Clinic.

Die ungebetenen Untermieter stammten aus Marokko, davon ist Foy jedenfalls überzeugt. Doch bis zur Diagnose vergingen quälend lange Jahre. Als die Ärzte den Befall schließlich feststellten, hatten die Parasiten bereits "mindestens fünf Jahre" in ihrem Körper gelebt, wie sie im Podcast erzählte. Besonders gruselig: "Sie reisen als Paar, hat mir der Arzt gesagt. Eklig. Absolut widerlich."

Radikale Ernährungsumstellung statt Antibiotika

Statt zu starken Medikamenten zu greifen, entschied sich Foy für einen anderen Weg. "Ich wollte keine richtig harten Antibiotika nehmen", erklärte sie. Stattdessen habe sie eine strenge Diät eingehalten und diverse unangenehme Mittel geschluckt. Teil dieser Kur war auch der komplette Verzicht auf Koffein - und der fiel der Britin alles andere als leicht.

Denn Foy war eine leidenschaftliche Teetrinkerin, wie sie offen zugab: "Ich habe mindestens 15 Tassen Tee am Tag getrunken, dazu noch zwei Kaffee." Die Entwöhnung sei hart gewesen. Doch als sie das Koffein erst einmal aus ihrem Alltag verbannt hatte, wollte sie gar nicht mehr zurück. Bis heute verzichtet der "The Crown"-Star auf koffeinhaltige Getränke.

Claire Foy wurde einem internationalen Millionenpublikum als junge Queen Elizabeth II. in den ersten beiden Staffeln der Netflix-Hitserie "The Crown" bekannt. Auch in Filmen wie "Aufbruch zum Mond" oder "Verschwörung" aus dem Jahr 2018 war sie zu sehen.