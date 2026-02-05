Schauspielerin Claire Foy wurde durch "The Crown" weltberühmt. In einem Podcast verriet sie nun ein erschreckendes Gesundheitsgeheimnis: Fünf Jahre lang lebten Parasiten in ihrem Körper.
Sie spielte die Queen, doch privat hatte Claire Foy (41) mit einem weit weniger glamourösen Problem zu kämpfen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Table Manners" plauderte die britische Schauspielerin eigentlich über ihre Essgewohnheiten, als sie beiläufig eine ziemlich unappetitliche Geschichte zum Besten gab: Jahrelang lebten Parasiten in ihrem Körper, ohne dass sie es ahnte.