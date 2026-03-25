Der Schauspieler Paapa Essiedu hat nach seiner Besetzung als Professor Snape in der neuen "Harry Potter"-Serie Todesdrohungen erhalten. Der HBO-Chef bestätigte nun, dass für Sicherheit am Set gesorgt ist.

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden von Morddrohungen gegen den neuen Severus-Snape-Darsteller hat HBO die Sicherheit am Set der neuen "Harry Potter"-Serie thematisiert - sowie die geistige Gesundheit der Beteiligten. Der Schauspieler hatte zuvor erklärt, er sei von toxischen Fans bedroht worden. HBO-Chef Casey Bloys sagte dem US-Branchenmagazin "Variety", Produktionen mit besonders leidenschaftlichen Fangemeinden könnten für Beteiligte mitunter beängstigend werden.

"Komme zu dir nach Hause und bringe dich um" Diese Aussagen fallen nur wenige Tage, nachdem der Darsteller Paapa Essiedu (35), der von Alan Rickman (1946-2016) die Rolle des Lehrers für Zaubertränke in Hogwarts übernommen hat, gegenüber der "Sunday Times" erklärte : "Mir wurde gesagt: 'Hör auf, oder ich bringe dich um!'." Und: "Die Realität ist: Wenn ich mir Instagram anschaue, sehe ich jemanden, der schreibt: 'Ich komme zu dir nach Hause und bringe dich um!'"

HBO-Chef Bloys erklärte nun, der US-Premiumkabelkanal habe solcherlei Reaktionen "vorausgesehen und versucht, Schulungen anzubieten - also bewährte Vorgehensweisen in Bezug auf soziale Medien und den Umgang damit". Außerdem sei selbstverständlich "ein professionelles Sicherheitsteam" im Einsatz. Bloys bilanziert: "Es war also leider etwas, womit wir gerechnet hatten, und wir versuchen einfach, so vorsichtig wie möglich zu sein."

"Harry Potter"-Serie soll Anfang 2027 erscheinen

Erst gestern sorgte die neue "Harry Potter"-Serie weltweit für Schlagzeilen, als ein Bild von Hauptdarsteller Dominic McLaughlin in seiner ikonischen Harry-Potter-Rolle veröffentlicht wurde. Die neue Serie von HBO soll Anfang 2027 auf dem Streamingdienst erscheinen. Der Plan ist, alle sieben Vorlagenromane von Autorin Joanne K. Rowling (60) zu adaptieren - ein Buch je Staffel der kommenden Fantasy-Serie.

An anderer Stelle seines Gesprächs mit "Variety" erklärte HBO-Chef Bloys noch, dass bislang kein Darsteller für Oberschurke Lord Voldemort gecastet worden sei, der in der legendären Filmreihe von Ralph Fiennes (63) verkörpert wurde.