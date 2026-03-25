Der Schauspieler Paapa Essiedu hat nach seiner Besetzung als Professor Snape in der neuen "Harry Potter"-Serie Todesdrohungen erhalten. Der HBO-Chef bestätigte nun, dass für Sicherheit am Set gesorgt ist.
Nur wenige Tage nach Bekanntwerden von Morddrohungen gegen den neuen Severus-Snape-Darsteller hat HBO die Sicherheit am Set der neuen "Harry Potter"-Serie thematisiert - sowie die geistige Gesundheit der Beteiligten. Der Schauspieler hatte zuvor erklärt, er sei von toxischen Fans bedroht worden. HBO-Chef Casey Bloys sagte dem US-Branchenmagazin "Variety", Produktionen mit besonders leidenschaftlichen Fangemeinden könnten für Beteiligte mitunter beängstigend werden.