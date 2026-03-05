Wegen des Irankriegs saß Elena Miras mehrere Tage lang in Abu Dhabi fest. Inzwischen ist sie wieder in der Schweiz, das Erlebte belastet die Reality-Bekanntheit aber nach wie vor sehr. Deshalb sucht sie professionelle Hilfe.
Am 28. Februar befand sich Elena Miras (33) mit ihrer siebenjährigen Tochter Aylen auf dem Rückweg von Thailand in ihr Heimatland Schweiz. Der Ausbruch des Irankriegs und die gesperrten Lufträume über Dubai und Abu Dhabi sorgten aber dafür, dass sie mehrere Tage in Abu Dhabi festsaß. Der Aufenthalt war für die Reality-Bekanntheit traumatisch, weshalb sie eine Therapie plant.