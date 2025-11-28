Pünktlich vor dem ersten Adventswochenende veröffentlicht Helene Fischer ihr neues Kinderalbum mit festlichen Klängen. Für die Sängerin ist es nicht das erste Weihnachtsalbum.
Helene Fischer (41) setzt ihre Kinderalbum-Reihe fort. An diesem Freitag veröffentlicht die Sängerin "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit". Das besinnliche Werk folgt auf "Die schönsten Kinderlieder" von 2024 und "Die schönsten Kinderlieder - Tanzen & Feiern", das im vergangenen September erschienen ist. Für Fischer ist es nicht das erste Album, das sich der Weihnachtszeit widmet.